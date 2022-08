MADRID, España.- Un migrante cubano llegó a las costas de Florida este domingo en un kayak inflable.

Según informó el jefe en Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Walter N. Slosar, el cubano fue detenido por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés) tras tocar tierra en Marathon, Florida.

Aunque no precisó nombre, edad, provincia, ni estado de salud en que arribó el antillano, Slosar señaló a través de Twitter que “será procesado para procedimientos de deportación”.

On #Sunday, U.S. Border Patrol agents assigned to the Miami Sector apprehended one Cuban migrant after he made landfall on an inflatable Kayak in Marathon #Florida. The individual will be processed for removal proceedings. #happeningnow #SundayMorning pic.twitter.com/XaAViO5She

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) August 21, 2022