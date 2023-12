AREQUIPA, Perú – Alejandro Díaz Albert, un migrante cubano de 28 años, desapareció mientras cruzaba el río Bravo en su travesía a Estados Unidos. La familia del joven pidió ayuda para encontrarlo y ofreció detalles sobre el caso, informó el periodista Mario J. Pentón a través de su canal de Youtube.

“El salió de Matamoros el jueves (21 de diciembre) sobre las 3:30 AM, pero la ‘Migra’ de México les cayó atrás y se tiraron por una zona que no conocían. Uno de los del grupo dijo que a él (Díaz Albert) se le cayó la mochila, la fue a coger y ya no lo vieron más”, contó la abuela del desaparecido.

Según el testimonio de los familiares, las autoridades mexicanas encontraron el cuerpo de un cubano el día 25 de diciembre, pero todavía no tienen conocimiento si se trata de Alejandro.

“Es lo que queremos saber, que nos confirmen y averigüen si es él, por favor”, dijo la abuela.

Pentón también compartió en otro reporte las declaraciones de un migrante que acompañó a Díaz Albert durante parte de su recorrido en México.

La cubana cuenta que eran un grupo de alrededor de 11 connacionales los que tuvieron que cruzar el río a nado, luego de ser detectados por los agentes de migración en la zona fronteriza.

“Nosotros nos asustamos. Tuvimos que desviar el camino y bajamos un barranco. Ya a esa hora fue como un sálvese quien pueda. Todo el mundo con sus mochilas nos tiramos en el río y empezamos a nadar. Ese muchacho creo que no sabía nadar y la desesperación creo que lo hundió, no sé”, señaló.

De acuerdo con la migrante, Díaz Albert pudo haberse enredado con algunas de las plantas del río, lo cual le impidió el avance. Asimismo, aseveró que como todo estaba oscuro y la policía los perseguía, no hubo tiempo de rescatarlo.

“Fue todo en cuestión de segundos. El cuerpo se hundió y nadie pudo sacarlo a flote. Ahí estuvimos hasta las 10:00AM y los que andaban con él no se lo creían”, agregó.

Como Díaz Albert, miles de migrantes cubanos arriesgan su vida a diario en mares, ríos y selvas, como resultado del mayor éxodo migratorio en la historia de la Isla.

A mediados de octubre, los migrantes cubanos Mercedes Oliva Vázquez y Manuel Oliva Oliva, jóvenes de 27 y 17 años, respectivamente, se reportaron desaparecidos cuando ambos cayeron de una balsa mientras cruzaban el río Suchiate y fueron arrastrados por la corriente.

