Miembros de Asamblea Constituyente chavista piden “paredón” para Guaidó

MIAMI, Estados Unidos.- La oficialista Asamblea Constituyente pidió que el líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país, fuera ejecutado o fusilado por su traición a la patria.

Durante un reciente acto en el que la Constituyente, como se le conoce en Venezuela, despojó de su inmunidad al jefe parlamentario Juan Guaidó, el recinto pidió “paredón” a gritos y palmadas.

“Para mí el allanamiento es muy poco, ¿cómo se trata a los traidores de la patria?”, preguntó una política chavista durante su discurso del martes en la Asamblea. Y comenzaron los gritos al unísono: “¡Paredón, paredón, paredón!”.

“Quien traiciona a la patria no merece llamarse ni venezolano ni venezolana. Yo no quiero compartir mi gentilicio con ellos. No quiero”, termina la política.

Algunos políticos ya han rechazado el hecho, como José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch en América, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Mientras algunos trasnochados aún no tienen claro qué es lo que ocurre en Venezuela, aquí los payasos del circo autocrático que llaman ‘Asamblea Constituyente’ piden ‘paredón’ para Juan Guaidó”.

Por su parte, Guaidó, contestó a la amenaza de los políticos chavistas con un mensaje en su cuenta de Twitter. “Cuando piden paredón, cuando en el decreto ni siquiera se atreven a decir allanamiento, sino que autorizan a seguir con un juicio sin sentido por un Fiscal designado ilegítimamente, el régimen demuestra que se sigue equivocando. No le responderemos a un organismo que no existe”, dijo.

No nos preocupa un allanamiento que no existe por parte de un órgano ilegítimo, desconocido por el pueblo venezolano y cuyos actos tampoco reconocemos. Lo que nos preocupa, la razón de nuestra lucha, es liberar a Venezuela de la tragedia y la usurpación. — Juan Guaidó (@jguaido) April 3, 2019

Guaidó llamó a protestar masivamente el próximo sábado, cuando ya estaba previsto un ensayo de su llamada “operación libertad”, y además adelantó que ese operativo prevé una movilización nacional hacia el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, para asumir su control en fecha no establecida.

“Si el régimen se atreve a secuestrarme, la orden para el pueblo de Venezuela es seguir movilizados en la calle hasta el cese de la usurpación. Señores de la Fuerza Armada, permitir mi secuestro es ponerse en contra de la República”, advirtió.