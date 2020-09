Miembro de UNPACU cumple cinco días en huelga de hambre

MIAMI, Estados Unidos. – El opositor de 65 años de edad Pablo Moya Delá cumple este sábado cinco días en huelga de hambre en un centro de detención en La Habana.

Moya fue arrestado en la mañana del pasado 21 de septiembre en La Virgen del Camino, San Miguel del Padrón, luego de protagonizar una protesta pacífica exigiendo el cese de la represión, de la imposición de multas arbitrarias y el abastecimiento de productos de primera necesidad.

Por tal motivo, agentes del Ministerio del Interior (MININT) se presentaron en el lugar y trasladaron a Moya hacia la Oncena Unidad Policial, ubicada en San Miguel del Padrón.

Desde ese día, y hasta la fecha, el opositor permanece en estado de inanición reclamando su liberación inmediata.

CubaNet contactó con Zaqueo Báez, miembro de la dirección nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide para obtener más información sobre el caso.

“Pablo es un valiente miembro de UNPACU y promotor de Cuba Decide que decidió salir a manifestarse y fue detenido solo por ese motivo. Cada vez que lo apresan lo deportan hacia Santiago de Cuba en calidad de ilegal y ahora se han demorado porque el tema del coronavirus”, explicó Báez.

Desde el 1ro de septiembre, La Habana prohibió la movilidad de personas y vehículos entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m., como parte de rigurosas medidas ordenadas supuestamente para controlar la pandemia de COVID-19, según las autoridades.

“Las deportaciones, esposados y con una duración de más de 15 horas en un ómnibus se hacen todos los viernes”, aclaró el coordinador de UNPACU, “pero seguramente lo mantendrán en calabozos hasta que se levanten las medidas. El problema es que está en huelga un señor enfermo y de avanzada edad y su vida corre peligro”.

“Él vive en La Habana con su esposa, aunque es de Santiago de Cuba. Pero ese no es motivo para que no lo dejen vivir aquí. ¿Acaso no dice el régimen que La Habana es la capital de todos los cubanos?”, cuestionó Báez.

Por otra parte, en Santiago de Cuba fueron detenidos este viernes dos integrantes de la UNPACU. Uno de ellos es Damir Rodríguez Cisneros, a quien las autoridades advirtieron que debía pagar las multas que le han impuesto en los últimos meses o de lo contrario sería llevado directo a tribunales.

Entretanto, un cartel de la “Revolución de los Girasoles” fue colgado esta semana en un puente de Santiago de Cuba, a unos 100 metros de un punto de reunión de elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

“Ante nuestras crecientes acciones la tiranía saca más guardias a las calles para reprimirnos y perseguirnos. Pero no nos detenemos y cada día avanza más el activismo de UNPACU y Cuba Decide”, dijo José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor.