MADRID, España.- Michelle Bachelet culminó su mandato como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) este miércoles.

En un video de despedida compartido a través de sus redes sociales, Bachelet agradeció y reconoció “a la personas defensoras de los derechos humanos en todos los rincones del mundo”.

“La sociedad civil juega un rol fundamental para asegurar que voces diferentes estén representadas, para generar confianza y contribuir a que el mundo esté mejor equipado”, dijo en su intervención.

As my time as High Commissioner draws to an end, I call on everyone – States, companies, civil society – to stand with the countless people around the world who defend human rights.

They protect us. We have to protect them.

And count on @UNHumanRights to continue supporting YOU pic.twitter.com/HQ3MJug4Wk

— Michelle Bachelet (@mbachelet) August 31, 2022