LA HABANA, Cuba. – “Mi mayor anhelo, mi sueño, es llegar a ver a Cuba libre de la dictadura de los Castro; que mi pueblo prospere sin tener que emigrar a otras tierras”, dijo a CubaNet el opositor y exprisionero político cubano Lázaro Mendoza García.

A sus 63 años, tiene muy presentes las causas que lo impulsaron a integrarse en la oposición cubana, aunque reconoce que aún está pagando las consecuencias de enfrentarse al régimen de la Isla.

“Las veces que he podido trabajar, ellos [los agentes de la Seguridad del Estado] han influido y me han sacado del centro de trabajo. Ahora estoy metiéndole la mano a todo lo que venga, vendiendo cosas por aquí, por allá, para poder comer, para poder vivir, porque a nosotros los opositores al régimen no nos dejan en paz”, lamentó Mendoza García.

Actualmente, el opositor lidera el Movimiento Justicia, una organización no gubernamental que intenta propiciar un cambio democrático en la Isla.

“Me han condenado tres veces por motivos políticos. He hecho protestas, junto a otros hermanos, frente a tribunales, en instituciones del régimen; he intentado impedir que desalojen a personas de sus viviendas”, precisó.

Por más de ocho años, el activista formó parte del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo” (FACOZT), organización con la que protagonizó numerosas protestas y por las cuales las autoridades cubanas lo enviaron tres veces a prisión.

“Hacíamos protestas en contra de los Castro sin ninguno de los instrumentos que hoy existen, como el teléfono móvil, internet, y que hoy damos gracias que existan porque podemos difundir hasta lo más mínimo lo que pase”, apuntó.

Mendoza García también ha apoyado las acciones del grupo femenino Damas de Blanco, particularmente durante su campaña “Todos Marchamos”, para exigir al régimen la liberación de todos los presos políticos.

“Me considero un hombre solidario, al igual que muchos opositores buenos que hay en Cuba y otros que se han ido. No son tiempos fáciles, aunque, a decir verdad, en 64 años de dictadura nunca lo han sido. Lo cierto es que cada vez estamos más cerca de lograr la libertad; es cuestión de tiempo”, concluyó.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.