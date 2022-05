MADRID, España.- La activista Bárbara Farrat Guillén explicó que su hijo, el menor de edad y preso político cubano, Jonathan Torres Farrat, ha perdido las esperanzas de ser liberado por el régimen.

Bárbara Farrat visitó este martes a su hijo, quien el 13 de mayo próximo cumplirá nueves meses en prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

“Hoy por primera vez tuve que regañar a mi hijo durante la visita, al punto de que se me echó a llorar. Mi hijo ha perdido las esperanzas por completo de salir de prisión. Mi hijo dice que probablemente le echen los ocho años que le están pidiendo, como a muchos de los muchachos que están allá adentro y han hecho lo mismo que él”, expresó a través de una directa en Facebook.

Aunque ella le insistió que no podía pensar con negatividad, reconoció estar preocupada porque el joven, ante la depresión, deje de tomar sus medicamentos para el padecimiento del corazón.

La opositora explicó que estos meses han sido muy difíciles, y que no pudo estar junto a Jonathan Torres Farrat en importantes fechas como su cumpleaños, el nacimiento de su nieto, el 31 de Diciembre y el Día de las Madres.

Propuesta a la Seguridad del Estado

En sus declaraciones, Bárbara Farrata propuso a la Seguridad del Estado liberar a su hijo y encarcelarla a ella, que es quien se ha declarado activista y continuará denunciando “mientras las cosas sigan en esta dictadura”.

“Si al final ustedes quieren a alguien que se llame Farrat, suéltenme a mi hijo, si al final yo he sido la única que me he declarado activista en las redes sociales, yo soy la única que les grita en la cara Patria y Vida”, señaló.

“Si a mi hijo le sucediera algo, yo voy a salir personalmente buscar al Denis (Yoel Argüelles, oficial de la Seguridad del Estado), prefiero estar presa que estar en la calle. Que a mi hijo no le suceda nada, pónganle la fecha del juicio. Él tiene derecho a ir a un juzgado. Él tiene derecho a defenderse”, alertó.

“Ya no me queda nada que perder, ya me lo quitaron todo”, agregó la madre de Jonathan Torres Farrat, el único menor que aún queda sin fecha de juicio, de los detenidos tras las protestas populares del pasado 11 de julio.

