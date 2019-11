“Mi casa es la fosa del edificio”, así vive este cubano en La Habana

LA HABANA, Cuba.- “Mi casa es la fosa del edificio”, así dice el letrero que William Sánchez Aldana ha colgado en la puerta de su apartamento, intentando llamar la atención de las autoridades para que le den solución a la difícil situación que enfrenta hace más de 9 meses, ante la inundación de su casa de aguas albañales.

William, que reside en la calle Genios número 256 entre San Lázaro y Malecón, Centro Habana, denunció a CubaNet que por causa de esta problemática lleva nueve meses durmiendo en la calle, ya que no puede vivir en su hogar.

“Estoy durmiendo en parques, en paradas de ómnibus, donde se pueda, y eso no le interesa al gobierno. Me alimento gracias a los vecinos que una que otra vez me brindan un plato de comida, porque en mi casa no puedo hacer nada”, dice entre lágrimas.

Su apartamento está ubicado en el sótano de un edificio de unos 14 apartamentos que presentan roturas en las tuberías de aguas albañales, las cuales van a parar al apartamento de William.

“Esto lo sabe el delegado, el partido, el Consejo de Estado, la gente de higiene y epidermiología; porque además hay riesgo de contaminación de las aguas potables del edificio y nadie hace nada. Yo no entiendo cómo es que le quieren celebrar los 500 años a la Habana y los edificios están totalmente destruidos”, advirtió.

Destaca William que han entregado cartas firmadas por todos los vecinos en diferentes instituciones, pero solo “han dado respuestas burocráticas y no hacen nada”.

“Yo pienso que están esperando que alguien muera o que se caiga el edificio, porque esto empezó desde el 28 de enero, cuando lo del tornado, y mira a cómo estamos y nada. En el edificio incluso ya dos niños han tenido diarreas, ojalá que no haya un desenlace fatal, porque serán ellos los únicos responsables de la situación, ya nosotros no sabemos qué hacer”, afirmó.