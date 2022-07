MIAMI, Estados Unidos. – El Partido Acción Nacional (PAN) de México denunció este martes que la contratación de médicos cubanos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una manera de financiar a la dictadura cubana.

En conferencia de prensa virtual, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que es “realmente insultante” para toda la comunidad médica de México la contratación de doctores cubanos cuando en el país azteca hay personal médico “que está listo, preparado y esperando una oportunidad laboral”.

“No sabemos primero si realmente son médicos, si realmente tienen la capacidad para tratar a enfermos, pero lo que sí sabemos es que son tratados como esclavos porque el dinero no es para ellos sino para el dictador Díaz-Canel, de Cuba, y ya en esto quedó muy claro que López Obrador defiende dictaduras, países autocráticos no democráticos”, dijo Cortés Mendoza.

El político también responsabilizó a AMLO por “tráfico de personas con fines de explotación laboral” y advirtió que “habrá que ver si estos supuestos médicos realmente están haciendo trabajos de salud o están haciendo política”.

El PAN indagará cuánto se les paga a los médicos de la Isla, cuántas horas trabajarán y a cuántas personas atenderán en cada jornada.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, denunció el valor pagado por México al régimen de La Habana por concepto de cada médico.

“Estamos hablando de 437 000 pesos por médico por tres meses, equivale a 145 000 pesos por cada médico cubano en nuestro país (…). Es un financiamiento descarado, ilegal, absurdo, a otro país simplemente para intentar ayudarlo. No hay forma de que se pueda justificar (…) pero además, traerlos a ese precio es un verdadero descaro, 145 796 pesos por cada médico al mes, eso no puede ser, no se puede permitir”, insistió.

El pasado domingo llegaron a México los primeros 60 médicos cubanos contratados por el Gobierno de AMLO, según informó el diario La Jornada.

Los galenos de la Isla, exportados por el régimen de La Habana, son la avanzada de un grupo de 500. A inicios de mayo, durante una visita de AMLO a la Isla, el Gobierno mexicano y las autoridades cubanas firmaron un acuerdo en materia de salud para la contratación de medio millar de galenos por parte del país azteca.

AMLO, que ha sido criticado por contratar médicos de la Isla antes que nacionales y por contribuir al esquema de explotación del régimen cubano, ha defendido que se trata de una decisión basada en los derechos humanos y no en la ideología.

En mayo pasado, AMLO calificó de “vileza” las críticas a sus planes de contratar a 500 médicos cubanos. “Es una vileza el que por cuestiones políticas, ideológicas, por conservadurismo, por una forma retrógrada de pensar, se descalifique” la contratación de los médicos cubanos, dijo durante una de sus conferencias de prensa diarias conocidas como “Las Mañaneras”.

En febrero pasado, los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, y el senador Marco Rubio, enviaron una carta a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales del Departamento de Trabajo, pidiendo una investigación sobre posibles violaciones del Tratado Estados Unidos-México-Canadá por parte de México.

“Al exportar a la fuerza a sus médicos, el régimen cubano está patrocinando la trata de personas. Nuestro socio comercial, México, acepta la mano de obra explotada”, dijeron los congresistas.

También en febrero de 2022, el portal Latinus denunció el vínculo entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt) y el régimen cubano en detrimento del desarrollo del conocimiento y la investigación en el país azteca.

Latinus reveló que en 2021 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —a través de Conacyt— había pagado 34 millones de pesos (1,66 millones de dólares al cambio) a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., una sociedad anónima creada en 2011 acusada internacionalmente de trata de personas y trabajos forzados.

