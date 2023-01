MIAMI, Estados Unidos. – El músico cubano José Manuel Solís Fernández, más conocido como Meme Solís, aseguró a Diario de Cuba que, antes de 1959, La Habana era “una capital en donde todo el mundo quería estar”.

“No había ciudad en el mundo que tuviera la vida nocturna agitada de La Habana. Ahí vi los mejores cabarets, con los mejores shows, había mucho glamour, todo siempre estaba lleno. La Habana era un hervidero. Cuando llegué me quedé fascinado, yo he viajado mucho, y eso solo me pasó con La Habana”, detalló el músico cubano, fundador del popular cuarteto Los Meme.

Pese a su gran éxito en Cuba, Solís tuvo que dejar la Isla por la intolerancia del régimen con quienes no tenían interés en formar parte del sistema político castrista.

“No podían permitir que uno de los artistas más reconocidos de la época no estuviera integrado al sistema. Me sacaron del mundo de la Cultura y no me dejaron salir de Cuba por 17 años. No estuve preso como muchos dicen, pero sí fueron años dolorosos, de los que salieron muchas composiciones. Las canciones que han tenido más éxito son las de dolor”, explicó a Diario de Cuba.

Finalmente, Solís pudo salir de la Isla rumbo a España por la presión que ejerció su familia. Incluso el entonces presidente español Felipe González lo incluyó en una lista de presos políticos que entregó a las autoridades del régimen cubano en una visita a la Isla.

A lo largo de su carrera, Solís ha trabajado con artistas como Farah María, Moraima Secada, Rosita Fornés, Las D’Aida, Elena Burke y Malena Burke, entre muchos otros.

Como parte de Los Meme, en la década de 1960, llegó a participar en el célebre show de Josephine Baker en la Isla.

“Recuerdo que estuvimos en el show de Josephine Baker, que abría Bola de Nieve, ellos eran muy amigos desde París. La gente quería ver a Josephine y nosotros íbamos delante de ella, pero aun así no nos dejaban marchar, querían oírnos más”, contó.

Interrogado por Diario de Cuba, aseguró que sería un sueño regresar a La Habana y volver a presentarse en Tropicana, pero solo si cae el régimen cubano.

Solís, de 83 años, reside actualmente en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

