MIAMI, Estados Unidos. – El partido Unión Liberal Cubana (ULC) rechazó este martes varias de las medidas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos con respecto a Cuba, las cuales calificó como “una suavización” de las sanciones aplicadas previamente al régimen de la Isla.

“No es correcto implementar estas medidas sin exigir alguna cesión por parte del régimen, como la liberación de los detenidos y presos tras el 11J”, sentenciaron los miembros de la ULC.

Asimismo, recuerdan que, “cuando se han construido puentes de plata para el régimen comunista cubano, como durante la presidencia de Obama, no se produjo otra cosa que una reafirmación del sistema político, eliminando cualquier posibilidad de cambios. Frente a quien no quiere negociar, solo cabe mantener una firme actitud. Suavizar el embargo no beneficia al pueblo cubano”.

La ULC también reconoció que el anuncio del Gobierno estadounidense se encontraba “lleno de buenas intenciones”.

“Puede incluso que logre algún resultado positivo, pero hay que esperar a ver cuál puede ser la reacción del régimen de La Habana, que no ha movido ficha en sus posiciones”, apuntó.

No obstante, recordó que en “Cuba no se puede desarrollar vida exitosa sin cambio político; el régimen nunca ha mostrado la menor intención de respeto a las libertades fundamentales”.

La ULC también consideró que, aunque el anuncio del paquete de medidas insiste “en que la política de la administración Biden hacia Cuba no varía, al menos en su orientación estratégica, (…) las decisiones adoptadas suponen una vuelta atrás, y será difícil que puedan contribuir al deseado apoyo al pueblo cubano incluyendo los derechos humanos, liberación de presos políticos y el bienestar económico y político de todos”.

“En la Unión Liberal Cubana creemos conveniente que la política actual no cambie. No hay razón alguna para ello. La prueba más evidente ha sido que a las 24 horas de ser aprobado este cambio de medidas en Cuba, por parte del régimen se ha dado vía libre a la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales (Código Penal) que supone una grave afrenta contra los derechos humanos”.

Asimismo, el partido destacó que las medidas de la administración Biden “llegan en el peor momento para el régimen político de Cuba en los últimos años. Su debilidad política, económica y financiera es máxima, en buena medida gracias a la política que se había adoptado, pero la represión no baja, al contrario, aumenta, como se pudo comprobar tras el 11J. No es momento para facilitar las cosas a un régimen político en que se acumulan las contradicciones entre los generales y el Partido Comunista, en ese pulso de poder que viven desde la sucesión de Raúl Castro”.

Asimismo, el partido recordó que “no resulta fácil identificar espacios en Cuba en los que no intervenga el régimen comunista, y en los que la sociedad cubana pueda funcionar de forma independiente del poder político. La telaraña castrista que atrapa a todos los cubanos, impidiéndoles ser libres, sigue ahí después de más de 60 años”.

Algunas medidas “merecen ser bien recibidas”

La ULC aseguró que algunas de las medidas “merecen ser bien recibidas” como el restablecimiento del programa de Reunificación Familiar.

“Donde tenemos dudas ―dicen los miembros del partido― es en la reunificación en Cuba. Aunque las medidas apuntan a la promoción y mayor facilidad de las visitas familiares a Cuba, el problema es que, para muchos cubanos, ese retorno a la patria es muy complicado, y en ocasiones, imposible”.

Por otro lado, consideraron que la recuperación de los viajes de ciudadanos de Estados Unidos a la Isla para que aumenten los contactos con el pueblo cubano, las reuniones y la realización de estudios de investigación les parece “una ayuda encubierta al régimen”.

La ULC también lamentó la idea de animar “el crecimiento del sector privado en Cuba dando apoyo a un mayor acceso a servicios de internet en Estados Unidos, aplicaciones y plataformas de e-comercio”.

“Este tipo de iniciativas deben ser cuidadosas para evitar que se beneficien de las mismas las MIPYMES que el régimen está creando, para saltar la vigilancia que existe hacia el conglomerado empresarial estatal”, apuntó el partido.

“Conviene tener en cuenta que ya se ha intentado antes este tipo de iniciativas (con los trabajadores por cuenta propia) y al final, como en otros tantos casos, la última palabra la tiene el régimen, siempre dispuesto a frenar la actividad económica de todo aquello que no esté bajo su control político”.

