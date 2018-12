98% das vagas já foram preenchidas. Até ás 17h desta quinta-feira (29), foram registrados 33.542 inscritos com registro (CRM) no Brasil. 8.366 profissionais já estão alocados no município p/ atuação imediata. Saiba mais: https://t.co/7g18aNLwIe#MaisMédicos pic.twitter.com/YPb1Ve8t4l

— Ministério da Saúde (@minsaude) 30 de noviembre de 2018