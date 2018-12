Médicos cubanos solicitan ayuda de abogados para conseguir refugio en Brasil

MIAMI, Estados Unidos. – Cuatro galenos cubanos que formaban parte del programa Más Médicos y que atendían a la población del municipio brasileño de Nova Odessa presentaron el pasado jueves sus solicitudes de refugio en la nación suramericana, informó el diario Gazeta Digital.

Sin embargo, tras tomar la decisión de no regresar a Cuba, los médicos están presentando dificultades para procesar sus peticiones de asilo.

Según el presidente de la sección local de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Alessandre Pimentel, los cubanos no están recibiendo apoyo de las alcaldías municipales donde trabajaron, razón por la cual han tenido que acudir a los abogados.

“Algunas ciudades hicieron cenas de despedida para los cubanos, dijeron los que iban a apoyar, pero les dieron la espalda a aquellos que se quedaron aquí. Incluso los que se quedaron por razones familiares no pueden ejercer la profesión porque no están siendo readmitidos en el Más Médicos y no tienen ni siquiera permiso de trabajo para ejercer otro oficio “, explicó Pimentel a Gazeta Digital.

De las ocho cubanas que atendían en las Unidades Básicas de Salud (UBS) de Nova Odessa, cinco decidieron quedarse en el país, pero sólo una se casó y regularizó su estatus.

Ahora, para ayudarlas a legalizar su permanencia en el país, la OAB encaminó las solicitudes de refugio de las otras cuatro a la Policía Federal en Piracicaba.

“Si van a Cuba van a sufrir represalias. Hay orientación del gobierno cubano de que los médicos que no regresen tienen prohibido entrar al país en los próximos ocho años. Las autoridades cubanas los consideran desertores”, indicó Pimentel.

Liseti Aguilera, una de las solicitantes, dijo que quiere revalidar el diploma de médico obtenido en Cuba y trabajar en atención básica en Brasil.

“He venido con la mayor buena voluntad y encontré a un pueblo amigo, quiero mucho quedarse, pero necesito trabajo hasta poder hacer la prueba”, apuntó la joven.

En una nota publicada recientemente, el ayuntamiento de Nova Odessa informó haber garantizado transporte y acompañamiento a las cinco especialistas cubanas para que fuesen a solicitar su permiso de trabajo.

El alcalde Benjamín Vieira (PSDB), dice el texto, entró en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para discutir el caso.

También en otras ciudades los cubanos que se casaron y decidieron quedarse en el país están enfrentando problemas para reintegrarse a “Más Médicos”.

“Estamos siendo discriminados. Están dando prioridad a brasileños que se formaron en el exterior y nos están excluyendo a nosotros, los cubanos, que hace tres años estamos trabajando aquí”, dijo la cubana Lissete Quiñonez, de la localidad de San Miguel Arcángel, en el estado de Sao Paulo.