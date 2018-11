Médicos cubanos en Brasil denuncian “traición” por parte del régimen

MIAMI, Estados Unidos. – Los galenos cubanos que han optado por permanecer en Brasil tras el fin del programa “Más Médicos” han hecho público su descontento por lo que consideran una traición por parte del régimen de La Habana. Tres de ellos, contactados por el portal digital Cibercuba, ya aseguraron que no regresaran a la isla, una decisión por la que tendrán que pagar el alto precio de no poder regresar a la isla en los próximos ocho años.

Sin embargo, más que la negativa de entrada a la isla, los médicos rechazan que les traten como traidores, una condición con la que el gobierno cubano condena a todo aquel que abandone una “misión internacionalista”.

“Nosotros no somos traidores, a nosotros nos traicionaron”, asegura una doctora que prefiere el anonimato por temor a represalias contra su familia en la isla.

La especialista refiere que el veto a la entrada de médicos, deportistas y otros cubanos que deciden hacer su vida en otro lugar puede considerarse un destierro, algo, según dicen, muy similar al que han padecido figuras ilustres de la historia de Cuba, como José Martí.

“Nosotros estamos desterrados de Cuba, como mismo le hizo el Gobierno español a Martí. Yo estoy sufriendo en mi propia carne lo que sufrió Martí. No me dejan entrar en Cuba, suceda lo que suceda allí; sin haber traicionado a nadie, por simplemente querer cambiar mi modo de vida. Se puede estar muriendo tu mamá, tu papá o un hijo, que ellos no te van a dejar entrar, agregó.

Por su parte, el doctor Carlos Raúl Lujo Macías ha asegurado a Cibercuba que tras 20 años ejerciendo la Medicina en la Isla no siente que tenga ninguna deuda con su país.

“Entré aquí a Brasil en marzo de 2014 y me convertí en un desertor, como dicen ellos, en diciembre de 2015 porque yo no podía resistir que ese Gobierno que se dice paladín de la democracia y defensor de los derechos humanos me robara el 70% de mi salario, de mi sudor y de mi trabajo”, explicó.

Otro doctor, Lujo Macías, criticó el alto grado de politización que ha cobrado el tema de la medicina en Cuba a raíz de la exportación de servicios profesionales, sector que en los últimos años ha aportado alrededor de 11 mil millones de dólares anuales a las arcas de régimen.

“Nosotros somos civiles independientemente de que el Gobierno cubano nos saca con un pasaporte rojo. No tenemos nada que ver con la vida militar”.

“En Cuba hay muchas personas que han confundido la patria con un partido. La patria es el país donde tú naces. Cuba es mi patria. Patria no es revolución, no es comunismo, no es bandera ni es himno nacional. La patria es de todos”, concluyó Macías.

Tras el anuncio de la salida del abandono de Cuba del programa “Más Médicos”, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró públicamente que todos los galenos que decidan no regresar a la isla recibirán el amparo de su gobierno.

Asimismo, diplomáticos brasileños revelaron que alrededor de 2.000 cubanos podrían permanecer en Brasil debido a vínculos amorosos y familiares.