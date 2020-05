Médico venezolano describe situación de pacientes con coronavirus en el país

MIAMI, Estados Unidos.- A la crisis que ya venía azotando a Venezuela en todas las esferas de la sociedad se ha sumado la pandemia del coronavirus. Según declaraciones en anonimato a la cadena NTN24 de un médico venezolano que enfermó con la COVID-19, las instituciones del país no cumplen requisitos básicos para atender pacientes y además escasean medicamentos e insumos.

El médico venezolano contó de las precarias condiciones en las que vive desde que fue recluido en el hospital Coromoto de Maracaibo, en el estado de Zulia, donde ingresó primero a un depósito del hospital en el que se desechan camas y colchones que no se usan y, junto a otro infectado, tuvo que esperar al menos cuatro horas para ser evaluado por una residente de guardia.

El hombre denunció que después de recibir una dosis de hidroxicloroquina y azitromicina, en la institución hospitalaria le dijeron que él mismo tendría que comprar los medicamentos para hacer frente al COVID-19 porque en el hospital escaseaban.

Audio de uno de los médicos del Hospital Coromoto de Maracaibo, contagiado con COVID-19 y confinado como rehén , sin tratamiento médico. Lo que cuenta es espeluznante. pic.twitter.com/wjP39RO0zk — Maryorin Méndez 🖋️ (@maryorinmendez) May 28, 2020

Así mismo dijo incluso que los militares que custodian el hospital prohibieron el ingreso de la comida que llevan los familiares de los pacientes con coronavirus, “por lo tanto no han comido. Nadie ha recibido tratamiento”.

Por su parte, en el hospital hay personas contagiadas que han pasado al menos 10 días con la misma mascarilla que trajeron de sus casas. “Yo cargo con la misma mascarilla desde que llegué ayer por la mañana y no hay cambio de mascarillas aquí. No hay medicamentos, no hay agua en la institución. Y así estamos en esta condición, sin comida, porque no dejan pasar a los familiares para que traigan y porque tenemos que comer lo que nos dan acá. Pero ni siquiera nos han traído comida el día de hoy hasta esta hora”, concluyó.

El régimen venezolano de Nicolás Maduro asegura que al día de hoy en el país hay 1327 casos confirmados de coronavirus y solo 11 muertes, sin embargo, este jueves Humans Right Watch (HRW) y la Universidad Johns Hopkins presentaron un informe en el aseguran que las cifras ofrecidas por el oficialismo chavista son falsas y absurdas.

“Creemos que las cifras, las estadísticas que proporciona el gobierno de Venezuela, las estadísticas de Maduro, son absolutamente absurdas y no son creíbles”, dijo José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, y agregó que el país petrolero debe tener al menos 30 000 muertos a causa del coronavirus.

“Estamos ante una situación gravísima. La falta de agua en hospitales ya era un enorme problema para el colapsado sistema de salud venezolano antes de la pandemia. Ahora, los médicos no tienen agua para lavarse las manos, que es una de las medidas básicas para prevenir el contagio”, dijo Vivanco.