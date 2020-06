MIAMI, Estados Unidos. – Medios de prensa de Andorra revelaron la identidad de uno de los dos miembros de la brigada cubana que huyeron el pasado sábado. Se trata de Dariel Romero, anestesiólogo que fungía como uno de los jefes del grupo de 39 profesionales de la salud enviados a finales de marzo a combatir la COVID-19 en ese país europeo.

El diario Altaveu destaca que Romero era uno de los principales integrantes de la delegación enviada a Andorra. Además, era capitán de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR) y secretario de uno de los núcleos políticos del Partido Comunista Cubano en el Hospital Militar Carlos J. Finlay, inaugurado en La Habana en 1943 y especializado en brindar atención médica a los militares del ejército y sus familiares.

Romero, cuyo paradero aún se desconoce, abandonó la misión en Andorra junto con una enfermera de la delegación cubana con la que habría iniciado una relación sentimental.

Según fuentes a las que tuvo acceso Altaveu, el padre del anestesiólogo, Luis Alberto Romero García, escribió una carta a las autoridades cubanas tras conocer el hecho.

“Lamento profundamente lo sucedido con mi hijo. No tengo palabras para expresar la vergüenza tan grande que he sentido en enterarme de tan difícil noticia, de su abandono de la misión médica de su traición. No tiene otra palabra con la que calificó este hecho”, señala la misiva, enviada, presuntamente, a una de las responsables del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP).

El padre de Romero dijo, además, desconocer las circunstancias que llevaron a su hijo a abandonar la misión en Andorra.

“No sé qué habrán sido las circunstancias, ni que le hizo protagonizar este vergonzoso caso. Nunca recibió este ejemplo de nuestra parte y no sabe cuánta pena y cuanto dolor siento”, añade la carta a la que tuvo acceso Altaveu.

Se cree que Romero y la enfermera que lo acompañó, una de las integrantes más jóvenes de la brigada cubana, podrían encontrarse en España, donde ambos tienen familia. El objetivo de la pareja sería pedir asilo político.