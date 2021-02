MIAMI, Estados Unidos.- El médico cubano Johan Pérez denunció este miércoles en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook la situación que su familia tuvo que afrontar por la escasez de combustible para las ambulancias en Las Tunas, además de otros muchos problemas en los policlínicos y hospitales.

Según Pérez, su sobrina de apenas dos años estuvo horas esperando en un hospital y tuvo que ser, finalmente, trasladada en un camión. “Mi sobrina en Manatí, por un accidente que tuvo en la casa, no se percataron y se tomó un poco de cloro, estuvo desde las 8:30 a.m. en el hospital hasta las 11:00 a.m. Casi a las 12 del mediodía mi hermana tuvo que salir para la terminal, coger un camión y venir por su propia cuenta hasta el hospital, porque en Manatí no hay combustible para las ambulancias”, dijo.

“¿Qué potencia médica es esa, chico?”, reclamó el médico, quien agregó además que en los municipios solo mueven la ambulancia cuando hay tres casos mínimos. “¿Qué hacen el día entero en el carro del Poder Popular? ¿Qué hace el secretario del partido, el presidente del Gobierno que no se bajan de los carros? Todas esas guaguas que mueven para las reuniones en otros municipios llenos de ciberclarias y de comunistas. Y el pueblo ahí sufriendo en un hospital”, añadió.

Pérez cuestionó que el régimen cubano se vendiera ante la opinión pública como una potencia médica cuando “tú vas ahora mismo a los policlínicos y no hay jeringuillas, se está trabajando sin medicamentos, en la última guardia que hice todas las crisis de asma que hubo (fueron tratadas) con epinefrina porque no había aminofilina, hidrocortisona, prednisona, no hay esparadrapo”, expresó.

“No hay hilo para suturar heridas, tienes que mandar a los pacientes con una herida simple al hospital. A las embarazadas no se les está poniendo tratamiento para el flujo vaginal porque no hay, se están ingresando todas por algo tan simple que se puede tratar en un consultorio. ¿Qué potencia médica es esa que no están operando ahora mismo en los salones porque no hay anestesia, porque no hay guantes? Nada más se están operando las urgencias. Entonces, ¿de qué potencia médica me estás hablando?”, declaró.

“¿Qué potencia médica que tuve a mi mamá ‘ingresá’ (sic), que se complicó en una operación porque no había yodo para desinfectar una herida? Mi tía fue a parar a terapia intensiva con una oclusión intestinal por tumor de colon y estuvo quince veces en el hospital e hizo seis ingresos. Y le diagnosticaron una gastritis aguda porque desde el primer ingreso se hubiese podido diagnosticar el tumor de colon que tenía, pero no se le hizo el complementario porque había que discutir entre médicos para hacer rayos X”, lamentó el médico.

“Potencia médica que hace 11 años yo empecé a estudiar medicina y está el Pediátrico en construcción porque no hay materiales, y en ese tiempo hicieron el Boulevard de Las Tunas, repararon la Casa Azul, hicieron el Parque Temático, la Casa Insólita… Entonces, ¿hay materiales o no hay?”, prosiguió.

Según contó Pérez en los hospitales de Las Tunas hay “pudrición”, pero, “estoy seguro que cuando el secretario del partido va al hospital, el presidente del Gobierno va al hospital ahí hay medicamentos para ellos y transporte. No vengas a decir que igualdad, que no hay igualdad ninguna”.

“No es contrarrevolución lo que estoy haciendo, estoy reclamando mis derechos como ciudadano y como médico, para que después no vengan a decirme que si opositor, la gusanera… Todo eso a mí me resbala, pueden decirme lo que les dé la gana, pueden hacer lo que quieran. Estoy puesto y no me voy a quitar. ‘Patria y Vida’ es lo que hace falta, Patria o Muerte que se la busque él, ‘Patria y Vida’ es lo que le toca a mi pueblo. Es ‘Patria y Vida’ lo que quiero para mi familia y mi hijo”, concluyó.

Johan Pérez, médico residente de primer año en Medicina General Integral, fue sancionado el pasado 10 de febrero de 2021 con el descuento del 10% de su salario, además de ser citado para Instrucción Provincial, por una presunta ausencia injustificada a la guardia en el consultorio 38 del policlínico Gustavo Aldereguía.

En ese momento, contó Pérez en su cuenta de la red social de Facebook, “Ellos expusieron su parte y yo la mía, pero al final no voy a cambiar mis ideales políticos ni el trabajo que estoy realizando. No soy yo quien está equivocado y no hay manera de que me demuestren lo contrario. ¡Quiero una Cuba libre y sin dictadura!”.

