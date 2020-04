MIAMI, Estados Unidos. – El doctor cubano Juan Carlos Chávez, quien ofrece sus servicios en el Centro de Salud Soria Norte, en España, advirtió que la pandemia del coronavirus puede dilatarse más de la cuenta si las autoridades no toman medidas acertadas ante la crisis sanitaria.

En declaraciones al Heraldo Diario de Soria el médico señaló que la situación que enfrenta el país ibérico se debe, en gran medida, a que los especialistas subestimaron en su momento los efectos que podía llegar a tener el virus.

“Nos creímos que esto aquí no pasaría. Se lo dije a los compañeros y alguno me respondió que ‘Fidel Castro les tiene traumatizados’. Le dije que ojalá su boca fuese santa y se cumpliese”, dijo Chávez, cuya labor ante la pandemia ha comenzado a ser digna de elogios en Soria.

Chávez, quien posee experiencia en el enfrentamiento contra el ébola en África, se unió al sistema de sanidad de España de forma voluntaria, debido a que sus certificados para ejercer se encontraban en fase de homologación.

“No estaba trabajando específicamente en esta materia porque estaba en fase de homologación (…) Vi con mucho tiempo y mucha vista lo que se avecinaba, pero no me hicieron caso”, destacó el galeno, desde la universidad en Cuba se interesó por el mundo de la virología.

El especialista advirtió que hay que tratar de erradicar el coronavirus lo antes posible ya que, de seguirse propagando y adoptar variaciones genéticas, este puede hacerse 10 veces más poderoso.

“Esto no se terminará tan fácil y me asusta cuando tratan de buscar palabras bonitas para no dar miedo. Hay que decir la verdad”, apuntó.

El galeno dejó claro que la mejor forma de que desaparezca el virus es promoviendo el distanciamiento social y manteniendo la higiene. Asimismo, citó el ejemplo de países de África, donde, pese a haber menos recursos y más pobreza, los habitantes ya están adaptados a enfrentar crisis sanitarias.

“En África, se enteran de que hay un virus y se encierran todos porque tiene experiencia y lo saben. No tiene que actuar apenas el Gobierno”, indicó el especialista.