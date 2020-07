Médico cubano denuncia tortura psicológica por parte de la Seguridad del Estado

MIAMI, Estados Unidos.- “Soy médico cubano y quiero contarles a lo que se han dedicado toda la tarde hoy los ‘funcionarios’ de la Dirección Provincial de Salud de Villa Clara”. Así comenzó su denuncia en la red social de Facebook Miguel Ángel Ruano Sánchez, un médico cubano radicado en Colombia.

El galeno, junto a imágenes de las capturas de pantalla de la conversación, criticó el acoso y las amenazas de las que ha sido víctima desde una supuesta cuenta en esa red social de la Dirección de Salud Pública de Villa Clara, “el pueblo”, dice, donde vive su madre en Cuba y trabajó por años.

Ruano Sánchez reclamó que una persona que se identificó como funcionario de esa institución utilizó la situación que atraviesa su anciana madre, para atacarlo y amenazarlo psicológicamente.

“(…) Me han escrito para amenazarme y tratar de manipularme psicológicamente con la salud de mi madre, me hablan de su mirada perdida por los años (demencia) y las enfermedades que posee a sus 88 años, y tratan todo el tiempo con absoluta crueldad de culparme por su estado, por no poder entrar yo a Cuba”, señaló.

No entrar a Cuba por un período de ocho años, el castigo que impone el régimen de La Habana a los médicos cubanos que abandonan las llamadas “misiones internacionalistas”, “según ellos, eso es lo que se merecen los ‘traidores como yo’, cuando los verdaderos culpables son ellos, por no dejarme entrar a mi país a ver y a socorrer a mi madre enferma y anciana (…)”.

Ruano Sánchez denunció además que esta normativa ya le impidió despedirse de su padre antes de morir, y darle sepultura, pues el gobierno de La Habana le negó una visa humanitaria en esa ocasión.

“La persona (si es que se le puede llamar así) que estaba escribiendo desde esa página y que se identificó como médico funcionario de la Dirección Provincial de Salud de Villa Clara, Cuba, me estuvo reprochando, culpándome de la tristeza, la añoranza y el dolor que sufre mi querida madre por no poder verme”, denunció.

“Esa ‘persona’ que me acosaba y me escribía reconoció con gran cinismo que eso era porque yo era un gusano traidor a la patria en busca de dólares, que el dinero que yo le mandaba a mi madre me lo robaban las personas que yo le pagaba para que me ayudaran con ella y que de nada le servían a mi mamá los recursos que yo procuraba para cuidarla”, escribió Ruano Sánchez.

El médico, contó que el supuesto funcionario lo amenazó “con la situación de salud de mi mamá y su posible atención en Cuba, que podía pasar lo mismo que con mi padre y que no me dejarían por ‘traidor’ entrar a Cuba y darle cristiana sepultura, como su hijo que soy”.

Sin embargo, el galeno dedicó unas palabras a su madre, y le aseguró que él no es el culpable y ella lo sabe, que “son ellos que no comparten mis ideas y pensamientos, que no me dejan reunirme contigo. Sabes bien porque lo hablamos antes de dar este paso, y para mi ya no había oportunidad allá, que me acabaron la vida por pensar diferente a ellos y hasta del trabajo como médico me sacaron”, relató.

El gobierno de La Habana se queda con al menos el 75% del dinero que devenga por concepto de salario cada profesional de la salud cubano en los países a donde son enviados. La venta de servicios médicos generó al Gobierno de la Isla ingresos de 6400 millones de dólares en 2018.

Estas llamadas “misiones” han sido denunciadas en varias ocasiones por activistas y organizaciones de los derechos humanos como “esclavitud moderna”, ya que además de retener los salarios, el gobierno le quita todas las libertades de movimiento a los profesionales.