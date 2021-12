MIAMI, Estados Unidos.- Sobre la preocupación que ha generado en Cuba la nueva variante Ómicron del coronavirus, detectada el pasado 24 de noviembre en Sudáfrica, la periodista Maite Luna conversó este miércoles en el programa En Directo, de CubaNet, con el doctor Miguel Ángel Ruano, miembro del Gremio Médico Cubano Libre.

El galeno llamó la atención sobre el populismo detrás del anuncio de Biofarma Cuba sobre un nuevo diseño de vacuna para la nueva variante, y aseguró que no lo sorprende, pues el sistema insiste en “tener secuestrado todos los ministerios, entre ellos el de Salud Pública, del cual no puede salir nada que no sea avalado por la dictadura”.

“No hay autonomía para poder manifestar nada desde el punto de vista científico, y llama la atención que si no se ha cumplido la alerta epidemiológica que ellos mismos lanzaron la pasada semana” se pueda creer en una nueva vacuna para la variante recién descubierta.

“El populismo de la dictadura está muy trillado y ellos comúnmente hacen esto de la propaganda política con todo lo que tienen a su alcance, pero la comunidad científica internacional no les cree, no les cree las alertas epidemiológicas”, dijo Ruano.

El médico cubano criticó las irregularidades en los protocolos sanitarios del gobierno que llevaron a que este hombre de 41 años, procedente de Sudáfrica, entrara al país y viajara hasta Placetas, Villa Clara, sin que se detectara que era positivo a la COVID-19.

“Si no pudieron cumplir los protocolos que tenían con el hombre que llegó de Sudáfrica positivo y deambuló por el país, y no llevó a cabo una cuarentena, y tuvo aproximadamente más de siete contactos directos, cifra para la cual, de acuerdo al método científico y las estructuras establecidas, se calculan unos 82 contactos indirectos, ¿cómo les podemos creer que están trabajando en una vacuna?

Miguel Ángel Ruano defendió durante su entrevista la idea de no volver a cerrar completamente el país mientras esta nueva variante avanza a nivel mundial. “Cerrar totalmente las fronteras es una violación elemental de circulación de los viajeros, incluso la OMS se pronunció por el no cierre absoluto de las fronteras, pero debe implementarse estrictamente la vigilancia epidemiológica a nivel de las fronteras, para poder lograr un mayor control. La variante va a entrar, pero es necesario minimizar el daño”, dijo.

