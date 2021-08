LA HABANA, Cuba. – “Yo aquí no he tenido ayuda ninguna del Gobierno. Esto lo he hecho a pulmón y a sacrificio, yo solo”, asegura Felipe Varó Brindis, un habanero de 66 años cuya vivienda se desplomó y hasta la fecha no ha recibido apoyo de las autoridades cubanas.

Varó Brindis reside en calle 338 A, número 5131, entre 338 B y Avenida 51, en el reparto La Concepción, del municipio habanero de La Lisa. Allí, con madera y pedazos de zinc recogidos en la basura ha vuelto a levantar su hogar.

“Esta casa a mí se me cayó; suerte que yo no estaba aquí adentro. Cuando vine todo el techo de la parte de alante estaba en el piso; estuve unos cuantos días durmiendo aquí como podía. Poco a poco con mi esfuerzo, sin poder caminar, con un bastón, iba para los basureros, recogía un poco de tablas, un pedazo de teja, un pedazo de zinc y fui levantando más o menos esto”, explica el entrevistado, refiriéndose a una “vivienda” con paredes a medio terminar y sin servicio sanitario.

Varó Brindis asegura que luego del derrumbe de su vivienda, las autoridades nunca se preocuparon por su situación ni tampoco le brindaron ayuda, a pesar de que estuvo un largo tiempo viviendo a la intemperie.

“Estuve escondiéndome de la Policía; evitando que me cogieran con un palo o con un pedazo de teja, para poder levantar mi casa porque de lo contrario aún estuviera durmiendo sobre los escombros. Más o menos he nivelado esto aquí y estoy sobreviviendo debajo de este techo”, asegura.

“Tengo que dormir aquí, no puedo hacer otra cosa”, agrega. “No tengo recursos y no puedo caminar; no tengo chequera, no tengo trabajo, no tengo nada; tengo 66 años y por mi edad no me dan trabajo. Además de mi problema de vivienda me estoy muriendo de hambre y a nadie le preocupa eso”, lamenta.

Sobre su salud, comentó que presenta dificultades para caminar y que las autoridades pertinentes tampoco le han prestado ninguna ayuda.

“Estoy caminando por el esfuerzo que hago por seguir viviendo y seguir luchando; tengo una operación en la cadera y otra en los tobillos. Estoy esperando que hagan lo que dicen en la televisión [que van a hacer]: que Bienestar Social se va hacer cargo de los viejos, pero creo que me voy a morir esperando”.

“A un negro viejo y pobre que no tiene nada, ¿quién va a venir a verlo? Nadie, a mí nadie me puede hacer un cuento”, lamenta Varó Brindis. “¿Tú crees que va a venir un funcionario del Gobierno a fijarse en la situación que yo estoy viviendo? Seguro que no”, termina.

