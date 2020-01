“Me tuvieron encerrado por dos horas en un patrullero, eso es tortura”

LA HABANA, Cuba.- “Los esbirros de la tiranía de Díaz-Canel me torturaron para intentar someterme, pero no lo lograron, y esta no es la primera vez que lo hacen”, denunció José Elías González Agüero, miembro del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y del Proyecto Emilia, que resultó arrestado este lunes en su casa del Vedado, en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución.

“Estando aquí en mi casa montaron un operativo, podemos decir aparatoso, porque había como quince o veinte sicarios de la sección 21 solo para detenerme a mí, tanta gente para detener a un defensor de los derechos humanos, una persona inofensiva, pacífica”, advirtió González.

Según detalló, los oficiales lo arrestaron en la puerta de su vivienda, y luego de esposarlo lo condujeron hacia la estación policial de Zapata y C donde lo mantuvieron encerrado por más de dos horas dentro de un auto policial.

“Me tuvieron encerrado por un período de dos horas dentro del patrullero, eso es tortura, no hay otro calificativo para estas prácticas”, denunció.

González explicó a CubaNet que luego fue trasladado hacia uno de los calabozos del centro policial, donde permaneció encerrado por otras dos horas y finalmente, “botado” en las afueras de la ciudad.

“Me montaron en el patrullero 747, me pusieron las esposas, me las apretaron bien fuerte, y me botaron por la zona de Campo Florido, en Guanabo, Habana del Este. Allí me dejaron tirado en un terraplén que para salir a la carretera tuve que caminar bastante”, apuntó.

Según el integrante del Proyecto Emilia, el arresto es una represalia por parte de la “dictadura” por la actividad realizada el pasado 9 de enero en conmemoración de los siete años de fundado el Proyecto Emilia.

“La represión ha sido muy fuerte a lo largo de estos siete años, pero sabemos que se va a incrementar mucho más, porque nuestro proyecto no va a parar hasta que lleguemos a la desintegración de la dictadura, que es la meta final, y ellos lo saben, por eso es que intensifican la represión”, insistió.

El Proyecto Emilia fue fundado por el Dr. Oscar Elías Biscet el 9 de enero de 2013, y consta de 6 etapas, que, con su puesta en práctica, los miembros que lo conforman pretenden llegar a la desintegración del régimen de la Isla mediante la lucha pacífica no violenta.