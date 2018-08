Enrique Díaz Rodríguez: “Me amenazaron por mi trabajo por como reportero”

LA HABANA, Cuba.- El periodista independiente Enrique Díaz Rodríguez fue arrestado en la mañana de este lunes en el municipio Marianao, cuando trataba de tomar fotos de una protesta pacífica que pretendía realizar el grupo opositor Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. El objetivo de la protesta era exigir la liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, encarcelado desde el pasado 3 de agosto.

“La intención era tomar un video de una acción completamente pacífica, la cual sería llevada a cabo frente al departamento 21 de la Seguridad del Estado que es donde radican los oficiales que se encargan de golpear y encarcelar a opositores y periodistas. El oficial de la seguridad que se hace llamar Maycol llegó a la parada del ómnibus donde yo me encontraba, y con las típicas payasadas que lo caracterizan, procedió, junto a otros oficiales, a arrestarme. Y lo primero que hicieron fue quitarme el teléfono”, puntualizó Enrique.

El grupo opositor pretendía mediante la protesta exigir al régimen la liberación inmediata de José Daniel Ferrer, acusado de tentativa de asesinato tras presuntamente atropellar a un oficial de la seguridad. Esto se produjo cuando Ferrer realizaba prácticas de manejo para obtener su licencia de conducir.

Según describe el colaborador de CubaNet y director de la agencia Producciones Patria, fue introducido en un auto chapa particular, y trasladado horas después hacia un punto lejano de la ciudad, donde fue abandonado por los oficiales.

“Me botaron lejísimo, lo cual me tomó muchísimas horas para llegar a mi casa, pero además bajo la lluvia; claro, no sin antes amenazarme con todo lo que me sucedería si continuaba realizando mí trabajo como reportero”, detalló.

EL periodista destacó que la zona donde se pensaba realizar la protesta se encontraba totalmente tomada por los oficiales de la seguridad del estado, que arrestaban a cuanta persona les pareciera sospechosa.

La policía política del Régimen también arrestó el día de ayer a la líder opositora Martha Beatriz Roque Cabello, exprisionera del grupo de los 75, quién en solidaridad con Ferrer se presentó ante las autoridades para que le revocaran su licencia extrapenal.