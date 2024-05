LA HABANA, Cuba. – “Me acuesto y me levanto pensando en qué van a comer mis hijos”, aseguró en entrevista con CubaNet Diannis Milena Pérez Agüero, una joven cubana, madre de cuatro hijos.

Muchas veces, cuenta la joven de 20 años, sus hijos se acuestan sin comer debido a la crítica situación que enfrenta: no tiene quien le cuide a sus pequeños por tanto no puede trabajar y sustentarse económicamente.

“Si el Estado me ayuda y me otorga el círculo para mis hijos yo pudiera trabajar para darle una mejor vida porque soy yo sola para mantenerlos”, precisó Pérez Agüero.

La joven, natural del municipio Sagua de Tánamo, en Holguín, reside con sus cuatro hijos en la barriada de El Palenque, municipio habanero de La Lisa. Allí construyó con madera y zinc un pequeño “cuartucho” que no cuenta con las mínimas condiciones para residir.

“El piso es de tierra, por eso casi siempre los niños están enfermos. Es una situación bien difícil la que vivo con mis cuatro hijos”, lamentó.

El pequeño inmueble no cuenta con servicio sanitario ni agua potable. La instalación eléctrica fue realizada con cables recuperados de la basura, por lo que no solo se encuentra en muy mal estado sino que representa un peligro inminente para la vida.

“[Las autoridades] me dijeron que me iban ayudar por ser un ‘caso social’ desde que tuve el segundo niño y todavía estoy esperando”, dijo.

Además, la joven detalló que durante la época de lluvias su situación empeora aún más “porque llueve más adentro que afuera” de la vivienda.

“Yo rezo para que no llueva porque lo poco que tengo se me empapa: las camas, la cocinita. No sé dónde ponerme con mis hijos para no mojarnos”, lamentó.

“A veces pienso que Dios se ha olvidado de mí y de mis cuatro hijos porque no es fácil verme así en esta situación sin poder hacer nada por ellos”, agregó.

En julio de 2022, Pérez Agüero contó por primera vez su caso a CubaNet y denunció la falta de ayuda de las autoridades que, según dijo, la “peloteaban” de una institución a otra. Casi dos años después, su situación ha empeorado y las autoridades siguen sin hacer nada.

