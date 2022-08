MADRID, España.- El rapero y preso político cubano Maykel “Osorbo” Castillo sugirió que está dispuesto a exiliarse para obtener su libertad.

“Si a mí se me abriera ahora mismo una puerta, donde yo pudiera salir hacia el exilio, brother, yo salgo. ¿Entiendes? Yo salgo con el compromiso, pero de pie”, dijo el músico contestatario durante en diálogo telefónico desde la cárcel con el empresario Armando Labrador, dueño del canal de YouTube Cántalo TV.

El audio se reveló durante el programa, conducido por el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien destacó que Maykel Osorbo necesita salir de la Isla por su delicado estado de salud.

Osorbo, ganador de dos premios Grammy, padece de protuberancias debajo de la piel cuyas causas no se conocen.

“Desde que se supo que está enfermo se han empezado diferentes gestiones para que pueda salir y atenderse. Si esas gestiones van a dar o no resultado, no lo sabemos, porque Maykel está preso en Cuba. En última instancia si lo van a dejar salir o no eso solo lo sabe la Seguridad del Estado”, explicó la historiadora de arte Anamely Ramos, invitada al espacio.

Ramos, muy cercana al artista y a quien el régimen prohíbe su entrada a Cuba, detalló que todo lo que ella y otros activistas han estado haciendo por la liberación del músico ha sido un “proceso muy largo”.

La opositora confirmó al medio independiente ADN que, aunque Maykel Osorbo no lo había declarado públicamente, está dispuesto a salir de Cuba si le dan “la oportunidad”.

Cuando comenzaron a inflamársele los ganglios, “ahí es cuando Maykel se empezó a asustar. (…) Hasta ese momento, Maykel se había mantenido diciéndome que aunque a él lo chantajearan, él no se iba a ir de Cuba, que prefería estar preso”, dijo la opositora.

Maykel Osorbo está privado de libertad desde hace más de un año. Fue detenido arbitrariamente en su vivienda, en La Habana, el 18 de mayo de 2021 por oficiales de la Seguridad del Estado. Luego de 12 días desaparecido, el régimen cubano informó que Osorbo se encontraba en la prisión Kilo 5, en Pinar del Río.

Las sentencia contra Maykel Osorbo fue publicada el pasado 24 de junio de 2022 a través de un comunicado emitido por la Fiscalía General de la República (FGR).

