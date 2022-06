MADRID, España.- El rapero cubano y preso político Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo) en una breve llamada telefónica con el programa Defínete, Hablemos Claro, del canal Cántalo TV, reafirmó al pueblo cubano: “Vamos a seguir conectadísimos, yo sigo conectado”.

“Sigo de pie y moriré de pie. No queda más”, dijo desde prisión al periodista Esteban Rodríguez, miembro del Movimiento San Isidro y exiliado cubano, quien conduce el programa.

Durante la llamada, transmitida a través de Facebook y en la que estaba presente la activista Anamely Ramos, el músico dijo no arrepentirse de nada, porque no ha hecho nada malo.

Luego de que el periodista Esteban Rodríguez destacara las manifestaciones de apoyo por parte de los cubanos que están exigiendo su liberación, el ganador de dos Grammy Latinos expresó: “Yo toqué a las personas de una manera que nunca se había tocado. Yo soy un negrito marginado de la Habana Vieja, que creció sin un zapato para ponerse y gracias a las personas me volví otra gente y me arrepentí de lo que fui antes, pero no me arrepiento de lo que soy ahora, porque sé por donde camino, sé hacia adonde voy, y sé lo que quiero”.

Maykel Osorbo está privado de libertad desde hace más de un año. Fue detenido arbitrariamente en su vivienda, en La Habana, el 18 de mayo de 2021 por oficiales de la Seguridad del Estado.

Luego de 12 días desaparecido, el régimen cubano informó que Osorbo se encontraba en la prisión Kilo 5, en Pinar del Río.

El pasado 31 de mayo el juicio contra el rapero contestatario, desarrollado bajo un fuerte operativo policial, quedó concluso para sentencia.

Aunque el régimen no ha emitido una resolución, la Fiscalía pide para Castillo Pérez 10 años de privación de libertad, por los supuestos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.

