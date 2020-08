Maykel Osorbo se cose la boca ante hostigamiento del régimen

MIAMI, Estados Unidos.- El rapero cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, se cosió la boca este jueves en señal de protesta, debido al acoso al que está siendo sometido por las autoridades del régimen comunista de La Habana, denunció el propio artista en su página de la red social de Facebook.

Conocido por su oposición a la tiranía cubana, el rapero afirmó que no ha cometido ningún delito, y sin embargo la policía política lo acosa diariamente, e incluso allanan su casa “y no pasa nada”.

“¡Yo no he cometido ningún delito! Me acosan diariamente, incluso allanan mi casa y no pasa nada. Voy a ir a la citación solo. Yo soy Maykel Castillo Pérez, no soy ningún delincuente. Más respeto conmigo y con los artistas del Movimiento San Isidro”, escribió en la red social, junto a dos imágenes en las que se ve cuando se cose la boca.

Este miércoles Maykel Osobo había denunciado que el régimen le entregó una citación para la Unidad de Cuba y Chacón, y que no tenía idea de para qué podía ser. “¡Compartan por cualquier cosa que pueda suceder!”, escribió.

Según pudo conocer CubaNet, el rapero se encuentra en estos momentos en la estación de policía a la cual fue citado, esperando que lleguen los oficiales de la Seguridad del Estado para entrar.

El pasado 5 de agosto, el rapero opositor fue liberado después de haber estado detenido por 2 días. Osorbo fue apresado por agentes del régimen a las 11 de la noche del lunes 3 de agosto luego de anunciar que iría con un grupo de amigos hasta Zulueta, entre Monte y Dragones, para solidarizarse con 14 familias que reclamaban su derecho a una vivienda digna y que se encontraban durmiendo en los portales.

En julio Maykel fue acusado de “difamación” por sus publicaciones en redes sociales contra el gobierno de la Isla, y los cargos en su contra fueron levantados en conformidad con lo establecido en el artículo 204 del Código Penal cubano (Difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires).

Por su parte, en abril, el rapero fue detenido, golpeado y acusado de los presuntos delitos de “desacato” y “propagación de epidemias”.

Maykel Osorbo fue conocido por también coserse la boca durante el tiempo que estuvo en prisión en 2019, condenado por el supuesto delito de “atentado”.

En ese entonces, el rapero protestaba por su injusto encierro, represalia del régimen por sus manifestaciones contra el Decreto 349, que criminaliza el arte independiente en Cuba.