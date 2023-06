MADRID, Español.- El músico y preso político cubano Maykel Castillo Pérez (El Osorbo) denunció haber sido humillado por un teniente coronel de la Seguridad del Estado que lo visitó este 31 de mayo en el centro penitenciario Kilo 5 y Medio, donde el rapero cumple una condena de nueve años de cárcel.

En una carta dirigida al teniente coronel y compartida en redes sociales por la activista y curadora de arte cubana Anamely Ramos, Maykel Castillo apunta: “El pundonor de mi existencia y el vocabulario eufemista con el que usted me violentó, me hizo saber claramente que usted es un ser irrespetuoso. Hoy le rectifico: ¿tanto le agradó mi nombre al punto de decir en voz alta que Maykel Osorbo era usted? Mi nombre pesa tanto que solo yo entre tantos cubanos fui escogido para levantar a una generación de artistas urbanos en pro de su tierra y en contra del maltrato. (No digo esto porque sea el único, sino porque ustedes me tratan como si lo fuera)”.

Además, señala que aun dentro del monstruo y transitando ásperamente por sus entrañas, le engrandece el nihilismo con el que está viviendo la condena que se le ha impuesto.

“Aun sabiendo los obstáculos que se avecinan, para nada soy un hombre quejumbroso. Hoy, mañana y siempre voy a refulgir. Porque artistas como yo no se van de la reminiscencia. Eso no va a pasar, teniente coronel”, se lee en el documento.

Al compartir la carta, Anamely Ramos, pareja del opositor, alertó que “a partir de ahora, habrá que estar muy atentos a lo que pueda sucederle a Maykel”.

El músico contestatario, ganador de dos premios Grammy en noviembre de 2021 por la canción “Patria y Vida”, había sido encarcelado en mayo de ese mismo año.

En junio de 2022 fue condenado a nueve años de cárcel por los supuestos delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.