MIAMI, Estados Unidos. — El rapero cubano Maykel Castillo Pérez, más conocido como Maykel Osorbo, está “muy enfermo” en la prisión de Kilo 5, provincia de Pinar del Río. Así lo informó este martes la escritora y periodista de CubaNet María Matienzo Puerto, quien conversó vía telefónica con el preso político.

La reportera indicó en Twitter que el integrante del Movimiento San Isidro (MSI) tiene varios ganglios inflamados producto de una afección aún sin diagnosticar.

“Hace un rato me llamó Maykel Castillo desde la prisión. Quería saber de mí y de Kirenia Yalit como si nosotras fuéramos las que estuviéramos en peligro y no él con esos ganglios inflamados. Está tomando ´pastillas´, me dijo. El médico le dijo que el diagnóstico era ´entre 6 meses o 1 año´. ¿Qué significa eso, que a Maykel Castillo le queda este tiempo de vida o que no se sabrá el porqué de los ganglios inflamados en este tiempo? Lo único que me queda claro es que corre peligro”.

Matienzo indicó que la situación que atraviesa Maykel Osorbo es un reflejo de la realidad que viven los presos políticos en Cuba.

“Los ganglios no se inflaman por gusto y diagnosticarlos lleva al menos una biopsia. Maykel Castillo entró sano a prisión y ahora está muy enfermo. ¿Cómo se enfermó Maykel? Los presos en Cuba pierden todo derecho, pero a los políticos se les lleva hasta la muerte”.

La escritora también cuestionó el hecho de que a estas alturas el rapero ni siquiera tenga una fecha de juicio.

“¿Entonces el procedimiento de la Presidencia de Cuba es no llevar a juicio a Maykel Castillo porque la condena es de vida porque sabe que se morirá de una larga y penosa enfermedad que quién sabe cómo le llegó al cuerpo?”.

Matienzo advirtió que se trata de una situación grave que podría llevar a la muerte de Osorbo, recluido desde mayo del pasado año.

“El músico que es Maykel ya estaba más que validado antes de ganar el Latin Grammy con Patria y vida, pero la Presidencia de Cuba pretende que sea su último éxito sin tener en cuenta que si Maykel Castillo muere en prisión, este será uno de sus más grandes crímenes”.

“La preocupación sobre Maykel Castillo es mía. Él se oía fuerte sin una pizca de pesimismo. Solo sentí que se le quebraba la voz cuando le dije: ´Que Ochún te proteja´. Será que sintió la fuerza con que se lo dije. A nosotros nos toca pedir por su libertad inmediata”, añadió la periodista.

A inicios de este mes, el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas se pronunció en favor de Maykel Osorbo tras detectar irregularidades en el proceso iniciado en su contra por el régimen cubano.

El organismo pidió a las autoridades de la Isla remediar “la situación de Maykel Castillo Pérez sin dilación (…) y que el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo Pérez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.

