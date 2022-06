MIAMI, Estados Unidos.- “Sigo en pie y moriré de pie”, fueron las palabras del músico y preso político cubano Maykel “Osorbo” Castillo al miembro del Movimiento San Isidro Esteban Rodríguez.

En una llamada telefónica desde la prisión, Maykel aseguró a su compañero de lucha, invitado al programa “Defínete. Hablemos Claro” de Miami, con la activista Anamely Ramos, que no se arrepiente de nada, y que hoy más que nunca sabe lo que quiere.

“Yo toqué el corazón de las personas de una manera que nunca se había tocado (…), y gracias a las personas me convertí en otra gente. Llegué a arrepentirme de lo que fui antes, pero no me arrepiento de lo que soy ahora, porque sé por dónde camino, sé hacia dónde voy, y sé lo que quiero”, expresó.

El músico contestatario, ganador de dos premios Grammy el pasado año por la canción Patria y Vida, fue encarcelado en mayo de 2021. Osorbo tiene una petición fiscal de 10 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos, por en una protesta en el barrio San Isidro de La Habana Vieja, en abril de ese año, cuando los vecinos evitaron que la policía se lo llevara preso.

Maykel Osorbo espera en prisión por la sentencia de un Tribunal de La Habana, que le celebró juicio, junto al artivista Luis Manuel Otero Alcántara, a finales del pasado mes.

La audiencia, que se celebró durante dos días en el Tribunal Municipal Popular de Marianao, en La Habana, quedó conclusa para sentencia el pasado 31 de mayo.

“Espero que la sentencia que decida usted señora jueza sea la de su conciencia”, dijo Maykel Osorbo al finalizar el juicio, según trascendió a los medios en ese momento.

El juicio contra Otero Alcántara y Osorbo estuvo marcado por un fuerte operativo policial lanzado por la policía política cubana, que impidió la llegada al Tribunal de activistas, periodistas independientes, e incluso diplomáticos extranjeros.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.