MIAMI, Estados Unidos. — La cubana Mavys Álvarez, quien con apenas 16 años fue novia Diego Armando Maradona, reveló al canal América Tevé detalles de su relación con el ya fallecido futbolista argentino.

Álvarez aseguró haber llevado una vida de lujos y excesos en Cuba junto a Maradona, a quien conoció durante una escapada a la provincia de Matanzas.

El 1ro de septiembre del 2000 la joven caminaba por Varadero. Entonces, alguien le propuso conocer al futbolista, que, en esa época, se encontraba en Cuba tratándose de la adicción a las drogas.

“Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano. Después supe que era el salvavidas del hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona. Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, relató Álvarez.

Ya en el hotel, la joven de 16 conoció a Maradona, quien, tras pasar un rato hablando con ella, la invitó al palacio Dupont, también conocido como Mansión Xanadú, centro turístico de referencia en Varadero.

“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, aseguró Álvarez al periodista Mario J. Pentón.

Fue entonces cuando la joven Mavys fue arrastrada por el exfutbolista al alcohol y a las drogas.

“La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas, de las que me costó tanto trabajo salir”.

Maradona no solo convirtió a Mavys en su novia, sino que se la llevó a vivir a La Pradera, Centro Internacional de Salud donde el régimen cubano había habilitado dos casas: una para él y otra para sus amigos.

“Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres”, explicó Álvarez, quien dijo sentirse avergonzado de esa etapa junto al futbolista argentino.

“Al cabo de estos años me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé llevar”, agregó.

Mavys no fue la única adolescente cubana que tuvo relaciones con Maradona. Registros documentales de la época muestran pasajes del exfutbolista con jóvenes desnudas durante su supuesta rehabilitación.

En 2019, Matías Morla, exabogado y empoderado de parte de los bienes de Maradona, dio a conocer que el exfutbolista tenía al menos tres hijos en Cuba de dos madres diferentes.

Según informó Morla en aquella ocasión, uno de esos hijos tenía 18 años y vivía en las afueras de Varadero.

