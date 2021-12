MIAMI, Estados Unidos. – El músico cubano Mauricio Figueiral, uno de los hombres que supuestamente conocía los abusos sexuales cometidos por el trovador Fernando Bécquer, negó que fuera cómplice y condenó este miércoles “cualquier acto de abuso o violencia física, psicológica y moral que se infrinja contra ser humano alguno, y en especial contra las mujeres y las niñas”.

En un extenso post de Facebook, Figueiral consideró que “los cinco testimonios de las mujeres que denuncian haber sufrido agresiones sexuales en su contra, más los nuevos testimonios que puedan aparecer, beben ser tomados en cuenta por las instituciones capacitadas para tratarlos con toda la seriedad que conlleva y tener el curso legal correspondiente como ya está ocurriendo. No importa cuál es el medio por el que se hayan hecho públicos estos testimonios. Lo importante es abordar y esclarecer el tema tan sensible que tratan”.

El pasado 8 de diciembre, la revista El Estornudo hizo públicos los testimonios de cinco mujeres cubanas que acusan a Bécquer de abusos sexuales. Asimismo, reconstruyeron el modus operandi del trovador habanero que presuntamente abusa de muchachas jóvenes a las que propone hacerles una “limpieza”, un ritual religioso mediante el cual las personas podrían deshacerse de las malas energías. En dicha “ceremonia”, Bécquer ha realizado sexo oral a las jóvenes o ha pedido que se lo realicen a él. También se ha masturbado frente a ellas.

En ese texto, Figueiral fue señalado como una de las personas que conocía el presunto proceder de Bécquer. “Yo solo hablé eso entonces con Mauricio Figueral, quien también era mi amigo. Me dijo: ‘Coño, parece mentira que hayas caído en eso, todo el mundo sabe que Fernando Bécquer hace eso’”, contó Liliana H. Balance, una de las testimoniantes.

“Lo que más me jode a mí ―agregó ― es que todo el mundo lo sabe, que tantos amigos lo saben. Mauricio me dijo que además hacía lo que llaman los castings, que consisten en poner a dos muchachas borrachas que se encuentran en una fiesta a darse besos, a desnudarse, las filman o qué se yo. No sé si lo seguirán haciendo, pero están todos ahí, aprovechándose”.

Al respecto, Figueiral indicó que no había contado lo sucedido a su amiga porque era una confesión íntima. Lo contrario “sería un acto de profunda TRAICIÓN y una bajeza absoluta de mi parte”, se defendió. “Además, alerté de ahí en adelante a cuanta amiga y conocida tuvimos en común Fernando Bécquer y yo de que no aceptara exceso de confianza de ningún tipo, a menos que estuviera interesada en él como hombre”.

“Basándome en lo antes expuesto entonces acepto que SÍ soy cómplice, pero cómplice de ella [Liliana H. Balance], quien me eligió como su confidente. Quiero reconocerle públicamente la valentía de ser la primera en dar a conocer su testimonio como un ejemplo para que otras mujeres encontraran la fuerza necesaria para secundarla”.

Por otro lado, el músico confirmó que “en estos días tan duros se me han acercado otras amigas y exparejas mías que no me cabe en la cabeza cómo es posible que Fernando también haya mancillado”.

“Le he exigido reiteradas veces tanto en persona como por teléfono que aclare que yo no tengo, ni he tenido participación ninguna ni conocimiento de los detalles de sus intimidades sexuales”, aseveró.

En su post, que presentó como una declaración de principios, Figueiral también aseguró que les cree “a cada una de las mujeres que han dado y darán sus testimonios. No soy capaz de imaginar el valor que se necesita para reabrir y exponer heridas tan graves. Creerles no significa que no considere sumamente importante y necesario que se conozcan también los testimonios de Fernando Bécquer, a quien he presionado una y otra vez tanto de manera personal como pública, para que dé el frente a estas acusaciones y asuma las consecuencias que conllevan. Hasta el momento de escribir esta nota, él no lo ha hecho”, precisó.

