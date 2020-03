“Más humanidad y menos política”: Alexis Valdés pide cierre de fronteras en Cuba

MIAMI, Estados Unidos. – El comediante y presentador cubano Alexis Valdés pidió al régimen de la Isla que cerrara las fronteras para evitar más casos de contagios por el nuevo coronavirus (COVID-19).

En una publicación compartida en redes sociales, Valdés criticó la “arrogancia” mostrada por los gobernantes de la Isla ante una situación que podría desbordarlos de un momento a otro.

“No se puede creer el nivel de arrogancia e indiferencia y negligencia del gobierno de Cuba. Y aún peor, los que repiten como papagayos que en Cuba no va a pasar nada porque Cuba tiene el mejor sistema de salud del mundo”, escribió el artista en Facebook.

Alexis Valdés lamentó la campaña de desinformación y manipulación llevada por los órganos de propaganda del régimen cubano, que han puesto en tela de juicio el sistema de salud en países como España o Italia, dos de los más afectados por el coronavirus.

“¿Cómo va a tener Cuba una mejor sanidad que la de España? ¿Están locos?”, se cuestionó el presentador.

Valdés aseguró que, si no se toman medidas drásticas ante la pandemia, Cuba podría verse en una situación crítica debido al deterioro de su infraestructura sanitaria.

“No sean tan prepotentes no sean tan irresponsables. No todo es ideología, propaganda y dinero. Hay vidas en juego, es una pandemia. Es mundial. Acaben de cerrar las fronteras que hay mucha gente que puede morir. Incluso ustedes los del gobierno que la mayoría son ancianos. Por una vez hagan lo que es correcto. ¿O ya no les importa su propio país y su gente?”

En la noche de ayer las autoridades sanitarias de Cuba confirmaron la detección de cinco nuevos casos de pacientes infectados con coronavirus, lo que elevó a 16 la cifra de contagios registrados en la Isla.

Los nuevos casos de infectados con el virus son cuatro extranjeros (un francés, un italiano, un español y un canadiense) y una ciudadana cubana.