LA HABANA, Cuba.- Debido a las presiones y amenazas que están recibiendo por su apoyo a los presos políticos del 11 de julio (11J) de 2021, un total de veintitrés ONG defensoras de derechos humanos y seis europarlamentarios se unieron para suscribir un comunicado de apoyo a la “Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11J”.

El proyecto fue fundado en diciembre de 2021 por Roxana García Lorenzo, Jonatan López y Pedro López, familiares del preso político Andy Dunier García Lorenzo, con el objetivo de apoyar con alimentos, medicinas y otros suministros básicos tanto a los presos políticos como a sus familias.

“Entre los beneficiarios se encuentran presos/as políticos/as y sus familiares, entre los que hay neonatos, menores de edad, madres solteras, personas enfermas y ancianos que quedaron completamente desamparados tras el encarcelamiento de sus seres queridos. Hasta la fecha más del 10% de las personas privadas de libertad por motivos políticos han recibido alguna vez ayuda del proyecto y más de 110 familias se han visto beneficiadas”, expone el comunicado.

Por su activismo, los promotores de la iniciativa han recibido acoso y presiones de los órganos represivos cubanos. Jonatan López y su padre, Pedro López, están bajo un proceso investigativo por los presuntos delitos de “desobediencia” e “instigación a delinquir”, respectivamente. Ambos, junto a Roxana García, hermana de Andy, han sido detenidos o sometidos a vigilancia policial en varias ocasiones.

Todos han recibido amenazas de encarcelamiento por el artículo 143 del nuevo Código Penal -que entrará en vigor en diciembre próximo-, el cual prevé sanción de 4 a 10 años de prisión a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional”.

Asimismo, Andy D. García Lorenzo, quien inspirara el proyecto, tanto por sus denuncias como por su afrenta al poder, ha sido amenazado y torturado psicológicamente en los centros de reclusión. A mediados del mes en curso, su familia denunció que desde hacía varias semanas lo mantenían incomunicado. El joven de 24 años de edad fue detenido en Santa Clara por participar en las protestas del 11J y condenado a cuatro años de privación de libertad; lo mantienen aislado del resto de los prisioneros.

Según Prisoners Defenders, una de las ONG firmantes, existen actualmente 1016 presos políticos en Cuba y, desde el Parlamento Europeo y las organizaciones de derechos humanos que suscribieron el comunicado, “se observa con profunda preocupación la escalada represiva de la cual ha sido objeto la familia del inspirador de la red, Andy Dunier García Lorenzo, en represalia por su activismo, así como a Andy Dunier en persona que, al momento de redactar esta nota, se encuentra privado de su libertad y sus derechos más elementales, entre ellos la atención médica o la comunicación con su familia”.

También el presidente de la ONG “Fondos para las víctimas del comunismo”, Samuel Rodríguez, residente en los Estados Unidos, ha recibido amenazas de dañar a su madre, hermana e hijo de ocho años, quienes viven actualmente en la localidad de Encrucijada, provincia de Villa Clara, Cuba. A través de su ONG, Rodríguez provee los fondos a la “Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11J”.

Por todos estos motivos, los firmantes reiteran su “expresión de plena solidaridad con los miembros de la Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11J. Exigimos al gobierno de Cuba que cese de inmediato el acoso y persecución penal a que se ven sometidos por el mero hecho de ejercer su derecho humano a asociarse libremente para brindar ayuda humanitaria, y solicitamos a las misiones diplomáticas de países democráticos en Cuba que apoyen esta y otras iniciativas de carácter humanitario. Finalmente, llamamos al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, y muy particularmente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a atender seriamente la situación que aquí denunciamos y en general de la situación de persecución a los y las activistas de derechos humanos de Cuba”.

Las otras ONG firmantes son: Freedom House, Civil Rights Defenders, People in Need, Article19, CADAL, Movimiento San Isidro (Cuba), Robert F. Kennedy Human Rights, Freemuse, International Institute on Race Equality and Human Rights, PROVEA, Programa Feminista La Corriente, Instituto de Prensa y Sociedad, Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundación Impulsos, Fundación Patricio Aylwin, FUSADES, Rede Liberdade, CIVILIS, Fundación Construir, PROMEDEHUM, y ASOPODEHU.

Los seis europarlamentarios firmantes son: Dita Charanzová (Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Renew Europe), Nicolae Ștefănuță (Vicepresidente de D-US en el Parlamento Europeo, Renew Europe), Soraya Rodríguez (Presidenta de DPAP y miembro de DLAT en el Parlamento Europeo, Renew Europe), Javier Nart (Vicepresidente de DCAM en el Parlamento Europeo, Renew Europe), Leopoldo López Gil (Vicepresidente de D-CL y miembro de AFET, DROI y DLAT en el Parlamento Europeo, Partido Popular Europeo) y José Ramón Bauzá (Miembro del Parlamento Europeo, Renew Europe).

