Más de mil cubanos regresarán a la Isla tras fin de misión en Bolivia

MIAMI, Estados Unidos – Más de 1000 ciudadanos cubanos, entre médicos y otros colaboradores, regresarán a Cuba como resultado de las nuevas políticas del gobierno de transición de Bolivia, informó el diario El Deber.

La cifra ha sido recogida en un informe del Ministerio de Gobierno del país andino, que cita resultados de varios reportes de la Dirección Nacional de Interpol.

Los primeros 224 cubanos que regresaron a La Habana formaron parte de la misión médica y fueron recibidos por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal.

Señala el reporte que del total de galenos, al menos 106 vivían en el inmueble que fue intervenido el jueves pasado por la Policía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Interpol.

El operativo se produjo tras las denuncias de varios vecinos que observaron la presencia de los extranjeros, quienes, al parecer, manipulaban cajas que se creía que era armas.

El propio Ministerio de Gobierno informó que en la tarde del domingo salió del aeropuerto de Viru Viru otro avión de Cubana de Aviación con al menos 150 personas que fueron deportadas.

El ministro de Gobierno Arturo Murillo señaló que si bien no todos los colaboradores cubanos han estado implicado en los sucesos que han afectado al país en las últimas semanas, algunos sí estaban activando hechos que no aportan a la pacificación del país y que eso no se permitirá.

La mayoría de los más de mil cubanos que laboraban en Bolivia prestaba servicios médicos en zonas rurales y en algunas ciudades capitales, bajo un convenio firmado bajo el mandato del expresidente Evo Morales.