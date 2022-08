MADRID, España.- Un total de 6 347 viviendas se encontraban afectadas en Pinar del Río al cierre de mayo de este año debido a incidencias de huracanes: 5 836 con derrumbes totales y 496 con derrumbes parciales.

Según informó este domingo el periódico oficialista Juventud Rebelde, algunas llevan en estas condiciones desde hace 20 años, ya que la mayoría sufrieron afectaciones por fenómenos meteorológicos entre el 2002 y el 2008.

Según el reportaje, la provincia tiene para este año un plan de 1 832 viviendas para ejecutar.

“Como se aprecia, el plan es mínimo, si se conoce que nos restan más de 6 000 afectaciones de los eventos meteorológicos anteriores. Está diseñado según la asignación de recursos materiales de Balance Nacional; no obstante, este podrá crecer en dependencia del incremento de la producción local de materiales que respalde los recursos del plan de cada municipio, consejo popular y barrio”, dijo el director de Vivienda en la provincia, Andrés Martín Carmona.

“Solo por plan estatal este año deben terminarse unas 692 viviendas; sin embargo, de las 288 previstas hasta el cierre de mayo solo se concluyeron 170”.

De esas 692 viviendas que se deben concluir hay más de 300 que no están iniciadas.

Juventud Rebelde indica también que en 2018 se diseñó para Pinar del Río “una propuesta en la que se preveía dar solución a todos los casos pendientes en unos cuatro años, a razón de entre 2 700 y 3 000 viviendas anuales, la mayoría por esfuerzo propio”, sin embargo, “a tres años y un tanto de aquella proyección no se ha avanzado mucho”.

Entre los miles de pinareños que se encuentran en esta situación está Odalys Cabrera Cruz, quien ha sido maestra durante 31 años, y vive en cuarto con su esposo y sus dos hijos.

“Desde el 2013 estoy pidiendo un subsidio; como cinco veces lo he hecho ya y no he tenido respuesta. Por esfuerzo propio me es imposible construir. Me han visitado varias veces, han tomado fotos de la facilidad temporal y nada”, explica la maestra.

Según el medio oficialista, los atrasos en el plan de reparación de viviendas se están viendo aún más afectados por la limitación de recursos, la agudización del embargo de Estados Unidos y los efectos de la pandemia y la crisis global.

Sin embargo, estos factores no parecen influir en la indetenible construcción de hoteles por parte del régimen.

La pasada semana trascendió que el Gobierno cubano invirtió alrededor de 22 millones de pesos en una primera etapa de remodelación de una decena de instalaciones turísticas en la provincia de Cienfuegos.

Durante reciente visita a dicha provincia el primer ministro Manuel Marrero Cruz señaló que desde hace años se vienen recuperando locales e instalaciones patrimoniales para convertirlos en “Hoteles Encanto” y mejorando todas las opciones hoteleras.

Mientras que en noviembre próximo se pondrá a disposición de los turistas otro hotel de lujo: el Valentin Cayo Cruz, categoría cinco estrellas, ubicado en Camagüey.

