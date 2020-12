Más de 6 millones de venezolanos participan en Consulta Popular

MIAMI, Estados Unidos.- La oposición en Venezuela anunció este sábado una participación de 6.4 millones de votantes en la Consulta Popular llevada a cabo en rechazo del régimen del dictador Nicolás Maduro, y contra el fraude electoral realizado el pasado 6 de diciembre, informó Diario de Las Américas.

De acuerdo a la nota la cifra es la sumatoria de la participación que hubo durante 6 días de manera presencial y vía internet para cuantificar a los sectores opositores y utilizarlo como avala para exigir a la comunidad internacional mayor atención a la crisis venezolana.

Del total de participantes, 3.2 millones votaron el sábado de manera presencial en la capital del país, Caracas, y en diferentes localidades del interior. Asimismo, otros 844 714 sufragaron en más de 50 ciudades del mundo, dijo Enrique Colmenares Finol, integrante del comité organizador.

Por su parte, 2.4 millones de venezolanos votaron entre el lunes y el sábado por internet y una aplicación móvil, aunque en la presentación de los resultados no se precisó cuántos votos fueron a favor y en contra en las tres preguntas que se hicieron en el proceso opositor.

“Venezuela dijo sí a la libertad”, dijo Colmenares Finol. Según Diario de Las Américas el integrante del comité organizador exhortó a la comunidad internacional a que ayude a Venezuela “para que recuperemos nuestra libertad y nuestra democracia”.

Entretanto, Juan Guaidó, presidente interino de la nación, celebró que los venezolanos no cayeron “en la trampa organizada por la dictadura de Nicolás Maduro con unas elecciones fraudulentas”, sino que este sábado, “en la Consulta Popular se manifestaron masivamente a lo largo y ancho de Venezuela”.

“Lo de este sábado fue heroico. La participación de un pueblo que alzó la voz a pesar de que no tiene comida, no hay medicina. Que vive bajo la censura de la dictadura y la represión, aún así se movilizó a lo largo y ancho de Venezuela, y también en todos los países del mundo donde hay un venezolano. Quiero felicitarlos porque no cayeron en la trampa”, dijo.

Guaidó señaló que a pesar de las amenazas y del terror que quisieron infundir en los venezolanos, “este sábado se movilizó la esperanza, se movilizó la confianza de un país que cree en sí mismo y que cree en su futuro. Lo que faltó el 6, lo que no se vio el pasado domingo; sobró este sábado. Es una demostración de lo que se crece frente a la adversidad”.

“Reconocemos la audacia del Comité Organizador, del Comité Operativo, de los partidos políticos en Unidad para descifrar el momento político en medio de una pandemia”.

El encargado interino agradeció a los venezolanos en el extranjero. “Muchos en el exterior deben trabajar todos los días, y un día puede ser lo que le envíen a sus familias en Venezuela. Y aún así muchos apartaron sus responsabilidades para sumarse a la participación de la Consulta Popular”.

“Hoy quedó claro el contraste: consulta mata fraude. Gente mata soledad. Democracia mata dictadura”, sentenció.

