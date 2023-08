MADRID, España.- La Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) repatrió a 27 migrantes cubanos este sábado 5 de agosto, luego de tres operaciones de intersección en el mar realizadas durante la semana pasada.

Según informó el Ministerio del Interior de Cuba (MININT), tres de las personas devueltas estaban “en libertad condicional por el cumplimiento de sanciones penales en el momento de abandonar la Isla y serán puestas a disposición de los tribunales correspondientes para la revocación de dicho beneficio”.

Con esta última devolución, la cifra de migrantes cubanos retornados al país en lo que va de año asciende a 4.210, para un total de 96 operaciones de repatriación, entre aéreas y marítimas.

Al compartir la información, la USCG insistió en que “seguirá estando presente en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos”.

#Breaking @USCG crews repatriated 27 people to Cuba, Saturday, following 3 separate migrant interdictions in the past week originating from Cuba.@USEmbCuba #NoTeArriesgues#DontTakeToTheSea

Read more: https://t.co/wMetZrXL1N pic.twitter.com/HyNUKM6Lch

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 6, 2023