MIAMI, Estados Unidos. — Entidades del gobierno de Estados Unidos reconocieron que las solicitudes de patrocinio como parte del programa de parole humanitario lanzada a inicios de año han provocado han desbordado la capacidad de procesamiento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

Cifras obtenidas por la cadena CBS vía Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que el país norteño ha recibido más de 1,5 millones de peticiones de personas que aspiran a patrocinar a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

En el caso específico de Cuba, las solicitudes de patrocinio superan las 380.000, cifra superior al número de migrantes de la Isla que han arribado a EE. UU. desde 2021.

Además de las peticiones para cubanos, solo en el primer cuatrismestre del año USCIS ha recibido 580.000 para haitianos, 120.000 para venezolanos y más de 20.000 para nicaragüenses.

“Los migrantes que están desesperados, y son migrantes desesperados, esperarán un tiempo antes de decir ´esto no está funcionando y me arriesgaré a conseguir otra cosa´, ya sea ingresando clandestinamente o simplemente apareciendo en la frontera y ver si se les puede dejar entrar”, declaró a CBS News Theresa Cardinal Brown, ex funcionaria del DHS.

La cadena norteamericana asegura que los funcionarios de USCIS están “abrumados por la avalancha” de peticiones de patrocinio, ya que el número de peticiones recibidas por día ronda los 12.000, una cifra que no se corresponde con el límite mensual establecido para la emisión de los permisos, fijado en 30.000.

Recientemente, USCIS informó sobre cambios en el proceso de selección de los beneficiarios del parole humanitario, que contemplan la entrega de 500 paroles diarios por orden cronológico de la fecha de aplicación, y de otros 500 que serán seleccionados en formato de lotería sin importar la fecha de aplicación, manteniendo el tope de 30.000 paroles al mes.