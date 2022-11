MADRID, España.- Un accidente de tránsito ocurrido este domingo en el tramo conocido como Curva de la pupa, en la carretera de Bayamo a Las Tunas, dejó un saldo de 22 lesionados.

Según informó Luis Carlos Palacios Leyva, reportero del periódico La Demajagua, un camión particular con chapa P083870 se volcó cuando transportaba pasajeros de La Habana a Santiago de Cuba, sin que hasta el momento se conozcan las causas.

El medio oficialista Cubadebate confirmó que entre los heridos se encuentran tres niños y dos heridos; estos últimos, en estado de gravedad, fueron trasladados al hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes.

Al lugar del hecho acudieron Yanaisi Capó Nápoles, primera secretaria del Partido en Granma, el Gobernador Francisco Escribano Cruz y la vicegobernadora Yanetsy Terry Guatiérrez, quienes además llegaron hasta la institución hospitalaria donde son atendidos los lesionados, dijo Cubadebate.

En comentarios a la publicación de Palacios Leyva, la usuaria Georgina Fonseca se preguntó: “¿Hasta cuándo”, van a seguir ocurriendo estos accidentes? Y señaló: “No hay autobuses, no hay chóferes profesionales, no hay piezas de repuesto, no hay un serio control del estado técnico del transporte, indisciplina vial y falta de autoridad en la vía para vehículos de tracción animal y ciclos y, por último, el estado de las vías”.

Mientras que Rosa Acosta denunció que “todas las carreteras están en pésimas condiciones y a nadie le importa”.

“El bloqueo nada que ver en eso porque sí tienen materiales y recursos para grandes hoteles para el turismo y por MLC. Cuba se cae a pedazos, solo algunos lugares los tienen como viejas con colorete”, agregó.

Accidentes de tránsito en Cuba

De acuerdo a datos oficiales, de enero a septiembre del presente año se registraron en la Isla 7 302 accidentes de tránsito, con saldo de 507 fallecidos y 1 498 lesionados.

Solamente en La Habana, en este periodo ocurrieron 2 647 accidentes, que dejaron un saldo de 81 fallecidos y 1 104 lesionados.

Según la prensa oficialista, estos accidentes se deben a negligencias, entre ellas hacer otra acción mientras se conduce, no respetar el derecho de vía, exceso de velocidad, violaciones de los peatones e ingestión de bebidas alcohólicas. Sin embargo, a estas causas se suman la deficiente señalización en las calles, la falta de iluminación, el mal estado de las carreteras y la poca educación vial.

