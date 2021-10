MIAMI, Estados Unidos.- Más de 100 cubanos, entre ellos niños y mujeres embarazadas, se encuentran varados en el aeropuerto internacional de la isla Zacinto, en Grecia, luego de que fueran retenidos por las autoridades cuando intentaban continuar viaje hacia Italia, con España como destino final, según varias denuncias en el grupo de Facebook Cubanos en Grecia Cuba Libre.

“Somos cubanos desesperados. Lo que estamos intentando es salir adelante, darle un mejor futuro a estos niños. No sabemos qué hacer. No queremos hacer daño a nadie, somos gente que queremos trabajar, no vamos a divagar por las calles. Pedimos a quien pueda, organizaciones, que nos ayude”, dice una de las cubanas varadas en un video subido a la mencionada plataforma.

“No nos dicen qué van a hacer con nosotros, lo único que nos dicen es hay que esperar la determinación de las autoridades. Tenemos miedo regresar a nuestro país. Todos sabemos la situación que está pasando Cuba”, señaló, y agregó que el grupo ha tenido “una travesía bien difícil, insegura”, por ello pidió “que nos ayuden a compartir, para hacer algo, que nos resuelvan”.

En el grupo de la red social han sido publicados varios videos que muestran a las autoridades tratando de desalojar a los cubanos, quienes de manera pacífica se han resistida hasta que no reciban una “respuesta positiva”.

“Nos venden los pasajes a un valor extremo y al final no nos dejan volar, mucho dinero perdido”, explicó uno de los cubanos que transmitió en vivo por Facebook.

“Están haciendo su trabajo, pero no nos atienden, cuando vamos a la embajada de España no nos atienden, no nos atienden cuando queremos pedir refugio, hay muchas familias cubanas en Grecia estancadas”, señaló por su parte otra joven.

“En Cuba lo que están haciendo es acribillarnos, darnos golpes, no tenemos derechos ningunos. Aquí estamos en protesta y la Policía no nos toca. En Cuba lo que hacen es darnos golpes, encarcelarnos, lo que queremos es estar en un lugar seguro, protegidos”, suplicó.

De acuerdo a una fuente de 14yMedio, la mayoría de los cubanos varados en Grecia provienen de Rusia y recorrieron varios países, entre ellos Serbia, con el objetivo de llegar a países como Italia o España, en algunos casos para reunirse con sus familiares.

Los cubanos que logran salir de la Isla hacia la Unión Europea han encontrado en Grecia una puerta de entrada a esa comunidad, a donde llegan a través de Rusia, país que no pide visado a los nacionales del país caribeño. La ruta está siendo utilizada por miles de cubanos para pedir asilo y no regresar a Cuba.

