Más de 5 000 cubanos piden al Tribunal Supremo libertad para Silverio Portal

MIAMI, Estados Unidos.- Varios activistas cubanos junto a Lucinda González, esposa de Silverio Portal Contreras, entregaron este miércoles al Tribunal Supremo de Cuba una carta en la que solicitan que el preso político pueda terminar lo que le queda de condena en su hogar.

La misiva, firmada por 5 370 ciudadanos cubanos, la mayoría de La Habana, fue entregada por la propia esposa de Portal Contreras, la artista Tania Bruguera, el rapero Maykel Castillo (El Osorbo), y la curadora de arte Anamely Ramos González.

“Creemos que estas demandas ciudadanas no deben seguir siendo ignoradas por las autoridades”, dice la carta, e indica que más acciones tendrán lugar y serán anunciadas progresivamente.

Los activistas señalaron que este hecho forma parte de una campaña de visibilización de los presos políticos en Cuba, y de las arbitrariedades que el gobierno de La Habana comete contra ellos.

“Cuando decimos que los presos políticos son de todos nosotros, de toda la sociedad cubana, lo decimos con dolor y con orgullo. Ellos y sus familias sufren mucho y son tratados de la peor manera, pero también de ellos aprendemos a sostener la mirada y a unirnos porque hay causas que no pueden esperar y que nos arrastran hacia lo éticamente noble”, escribió en su página de la red social de Facebook Anamely Ramos González, quien dio a conocer la iniciativa.

Silverio Portal Conteras fue condenado a cuatro años de prisión en 2018 por los delitos de “desacato” y “desorden público”, luego de llevar a cabo varias protestas en las que exigía una vivienda digna para todos los cubanos.

En entrevista con CubaNet esta semana, González Gómez también se refirió al avance positivo que está teniendo la iniciativa “Silverio somos todos”, lanzada el paso 31 de agosto para presionar al régimen de la Isla a que libere al activista cubano.

“La campaña está teniendo mucho éxito, mucha aceptación y mucho apoyo, tanto dentro como fuera de Cuba. Aparte de la liberación de Silverio, con esta campaña también estamos exigiendo la liberación de todos los presos políticos”, declaró.

La activista cubana denunció una vez más el estado de salud de Silverio Portal, quien está muy delgado y encorvado —asegura—, y a quien no le han permitido visitar desde el mes de febrero.

El preso político tendría además paralizada la parte izquierda de su cuerpo, de acuerdo con el testimonio de otros reos, dijo.

“Ya se está volviendo a babear, según me explican, y eso ya él no lo estaba haciendo. Como él no tiene una terapia constante, me dijo un neurólogo, cada día irá más para atrás”, lamentó.

“Él verdaderamente puede morir, no lo digo yo, he buscado médicos que me aconsejen, que me hablen de la enfermedad (…). Si sigue en estas condiciones infrahumanas en las que está viviendo, Silverio en cualquier momento se puede morir”, señaló.

Amnistía Internacional declaró a Silverio Portal el pasado año 2019 prisionero de conciencia.