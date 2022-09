MIAMI, Estados Unidos. — El periodista cubano Mario J. Pentón, de la cadena América Tevé, denunció este miércoles el hackeo de su cuenta de WhatsApp por parte de la Seguridad del Estado de Cuba.

En una directa a través de Facebook, el reportero, radicado en el sur de Florida, señaló que el hackeo de su cuenta de WhatsApp forma parte de un intento del régimen de la Isla por silenciar sus denuncias sobre la realidad cubana.

“Quiero denunciar desde mis plataformas en las redes sociales un nuevo ataque de la Seguridad del Estado de Cuba”, expresó Pentón en una transmisión en vivo.

El reportero advirtió que, en el momento del hackeo, quienes le enviarán mensajes a la cuenta hackeada recibirían mensajes de un agente de la policía política.

“Si ustedes me escriben a mi número de WhatsApp, que muchos de ustedes lo tienen, verán que les está respondiendo un agente de la Seguridad del Estado. Están desesperados por silenciar el trabajo que estamos realizando, denunciando los atropellos a los derechos humanos en Cuba”.

El periodista también dejó claro que no cedería ante las presiones del régimen y aseguró que se mantendría denunciando las arbitrariedades que ocurren a diario en la Isla.

“Yo no me voy a callar y no voy a dejar de hacer el trabajo que hago”, dijo el reportero de América Tevé, que ha trabajado y colaborado con diferentes medios dentro y fuera de la Isla, como el portal independiente 14ymedio y el diario miamense El Nuevo Herald.

El reportero declaró a CubaNet que la compañía que maneja WhatsApp ya fue notificada sobre el hackeo y que ahora mismo se mantiene sin acceso a su cuenta.

“Nadie tiene acceso a la cuenta de WhatsApp, de momento. Ellos siguen intentando hackear mis perfiles en otras redes sociales, incluida LinkedIn, aunque sin éxito hasta ahora”.

La semana pasada, Mario Pentón también había denunciado el hackeo de su perfil en la red social Telegram, una de las plataformas más utilizadas en la actualidad para compartir información.

