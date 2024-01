MIAMI, Estados Unidos. — El periodista cubano Mario J. Pentón anunció este miércoles su salida del canal de televisión América Tevé, donde laboraba desde hace dos años.

Pentón hizo pública su decisión en una transmisión vivo a través de sus redes sociales.

“Hoy fue mi último día como reportero del canal 41 de Miami, América Tevé. He trabajado durante dos años ahí. Me fue super bien. He crecido muchísimo, he aprendido cantidad”, dijo Pentón, quien anteriormente había laborado como reportero en El Nuevo Herald.

Sobre las causas que lo llevaron a dejar América Tevé, el periodista señaló: “La emisora me puso a escoger entre mis redes sociales y el trabajo entre la televisión y la radio. Y, por supuesto, yo escojo mi gente de las redes sociales, que es mi compromiso. A ustedes me debo”.

“Quiero agradecerle a América Tevé por los dos años que trabajé con ellos y agradecerle a todos y cada uno de ustedes por sus múltiples muestras de apoyo y por siempre acompañarme”, agregó Pentón.

El periodista aseguró que con la salida del canal 41 comenzaría otra etapa en su carrera y que se abrirán “muchas oportunidades, grandes y buenas, en la vida”.

Asimismo, el reportero mandó un recado a “los compañeritos de La Habana”, en alusión al régimen cubano, a quienes responsabilizó de su salida de la televisora miamense.

“Por el momento les digo que tengo mucho más tiempo libre, así que me verán más tiempo haciendo live y contando más historia. A los compañeritos de La Habana, que yo sé que ustedes son los que andan detrás de todo esto, creo que les salió el tiro por la culata, porque ahora va a ser peor para ustedes”, agregó el reportero.

Mario J. Pentón es uno de los periodistas cubanos más activos en redes sociales, con una comunidad de más de un millón de seguidores en Facebook, 152 mil en Instagram y 97,8 mil seguidores en X. Cuenta, además, con más de 394.000 suscriptores en YouTube.

