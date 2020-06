MIAMI, Estados Unidos.- Este martes, tras el entierro de Rosita Fornés en el cementerio de Colón, en La Habana, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro Espín, se jactó en Twitter de haber conocido cercanamente a la vedette cubana, fallecida a los 97 años en Miami.

“Yo sí conocí a Rosita. Era una mujer encantadora, inteligente, simpática y plenamente identificada con la Revolución Cubana. Me contó su historia y algunos secretos, entonces la comprendí y admiré más todavía”, escribió una de las hijas del general Raúl Castro Ruz, en una serie de tuis sobre la artista cubana.

De acuerdo con Castro Espín, “en sus prolongados reposos postoperatorios” la actriz y cantante cubana la “llamaba frecuentemente por teléfono, tanto a la casa como a la oficina, para conversar de muchos temas”.

“Nunca olvidaré el apoyo incondicional de Rosita Fornés en algunas Galas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia que por más de diez años ha organizado el CENESEX para promover el respeto a los derechos por orientación sexual e identidad de género”, señaló también la funcionaria cubana.

De acuerdo con la directora del CENESEX, la Fornés “siempre comprendió la realidad de las personas LGBTI, las luchas de las mujeres y de la Federación de Mujeres Cubanas. Con su inmensa bondad y sentido de justicia amó a esta Revolución desde lo más profundo de su existencia”.

Enseguida, los tuits de Mariela Castro generaron la indignación de los usuarios cubanos de la red social, quienes la acusaron de usar la imagen de la vedette para hacer propaganda a favor del régimen fundado por su familia.

“Qué vergüenza que uses hasta los muertos para defender ese proyecto fallido que es ahora una dictadura”, le respondió el periodista cubano Lázaro Carrasco, ganador del prestigioso Premio Gabo, a la directora del CENESEX.

Por su parte, el también periodista Lázaro Chirino Díaz le preguntó a Castro Espín: “¿(Rosita) te contó cuando la Revolución que defiendes trató de condenarla al olvido?”.

Por su parte, el usuario GuajiroUniversitario le precisó a la hija de Raúl Castro: “Y aun así, tan identificada con la Revolución como dices, decidió pasar el final de su vida fuera de Cuba”.

“¿Y no conociste a Celia Cruz? Ella no estaba plenamente identificada con la Revolución Cubana. No tenía una probada trayectoria, por eso había que ignorarla, ¿eh Mariela?”, preguntó irónicamente Mario Benedetti-2.

“Identificada con la revolución cubana, por eso vivía en Miami…”, ironizó CubaAnonymous. “Rosita fue una gran artista, déjala descansar en paz y no ponga atributos sobre los fallecidos que no vienen a cuento”, pidió el usuario de Twitter.