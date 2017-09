Mariela Castro está de vuelta en Facebook

MIAMI, Estados Unidos.- El perfil de Facebook de Mariela Castro Espín fue desbloqueado en la tarde de este lunes luego de al menos 24 horas en que la página de la hija del gobernante cubano estuviera inaccesible.

Así lo dio a conocer un mensaje de la también directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), a través de Twitter. Según publicó la hija de Raúl Castro, Facebook le notificó que un miembro de la compañía había eliminado “por error” una publicación en la que daba a conocer el número de cuenta “Huracán-Donaciones”, gestionada por el Banco Financiero Internacional (BFI) tras el paso del huracán Irma por Cuba para aceptar donaciones de organizaciones y particulares.

Dicho post de Castro Espín despertó numerosas críticas entre los usuarios de la red social, y supuestamente las denuncias de varios de ellos llevaron a que Facebook eliminara el post de Mariela Castro.

Luego de este incidente, la hija del General ha agradecido la “solidaridad de amigas y amigos”.

Por su parte, el bloguero oficialista Iroel Sánchez afirmó que esa “ola de solidaridad” había logrado de Facebook “se disculpara” con Castro Espín.

Sin embargo, la compañía no mandó un mensaje particular a Mariela Castro, sino que se trata de un texto que Facebook envía por defecto a cualquier usuario al que censura publicaciones que no infringen sus políticas y que luego restaura.

¡De regreso a Facebook! Agradecida por la solidaridad de amigas y amigos #Cuba pic.twitter.com/qbzq8Beaxl — Mariela Castro Espin (@CastroEspinM) September 18, 2017

Este lunes, luego de que Mariela Castro fuese bloqueada, el CENESEX denunció el hecho calificándolo como “agresión” luego de que Facebook adujera que la publicación incumplía las normas de esa comunidad virtual.

Castro Espín se preguntó si el hecho se trataba de “una iniciativa individual de una empleada de esa red social o es la postura oficial de esa multinacional”, luego de que “contrarrevolucionarios” criticaran su publicación.

De acuerdo a la política de publicación de Facebook, las publicaciones de usuarios de esa red son eliminadas cuando reciben denuncias, juzgando que su contenido pueda ser “molesto”, “spam” o simplemente porque algún lector cree que “no debe estar en Facebook”.

El post que había sido removido causó tras su publicación numerosas críticas desde el exilio, también debido a que el Banco Financiero Internacional está bajo el control de un holding propiedad del Ejército presidido por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro.

Mariela Castro Espín también había aplaudido en Facebook la venta de comida y agua embotellada a la población habanera más afectada por el huracán Irma, otro post que recibió duros comentarios.