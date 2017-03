Mariela Castro: En Cuba no hay matrimonio homosexual porque ‘no nos gusta copiar’

GUADALAJARA, México.- Cuba no ha adoptado una ley a favor del matrimonio homosexual porque no se puede repetir lo que hacen otros y, además, esto no asegura el fin de los crímenes de odio hacia ese grupo, afirmó hoy en México Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) de Cuba.

“A nosotros no nos gusta copiar, nosotros queremos tener creatividad y buscar lo que verdaderamente se ajuste a la posibilidad de formación social y a nuestra realidad”, dijo la funcionaria cubana.

La hija del mandatario cubano Raúl Castro visitó el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), en donde recibió el premio Maguey por su activismo a favor de los derechos de la comunidad homosexual, de los derechos de las mujeres y la prevención del VIH Sida.

La activista ofreció además una conferencia como parte de la sección Maguey del FICG, que reúne actividades y proyecciones de películas con temática homosexual.

Afirmó que, aunque haya matrimonios homosexuales, “sigue habiendo crímenes de odio” contra ellos.

“La meta principal no es el matrimonio, es una de las metas. Para nosotros la meta principal es lograr la igualdad de oportunidades como se logró en el proceso de trabajo con la discriminación a la mujer, expresó.

Castro dijo que cuando se defiende el socialismo “no puedes irte por la más sencilla, por la primer solución que aparezca ni repetir lo que hacen otros”, en referencia a los múltiples países que han legislado a favor de los derechos de la comunidad homosexual.

Habló del trabajo que realiza al frente de la CENESEX y afirmó no estar “convencida” respecto a los desfiles del “orgullo homosexual” porque hacen ver a este grupo desde lo “carnavalesco”.

“Quería que la población los observe en su realidad y desde su dignidad profunda”, aseguró.

La edición 32 del FICG tiene a Alemania como invitado de honor. Durante ocho días serán exhibidas 250 películas en diez secciones diferentes además de 70 recientes producciones mexicanas e iberoamericanas que compiten en las diversas categorías de la sección oficial.

(EFE)