MIAMI, Estados Unidos. – Antes de la división político-administrativa de 1976, el municipio de Marianao comprendía los actuales territorios de Playa y La Lisa. Aunque conservó su centro fundacional, en esa fecha le fue cercenada la mayor parte de su espacio.

Desde entonces Marianao tiene una extensión territorial de 21,69 kilómetros cuadrados y es uno de los 15 municipios de la provincia de La Habana. Está integrado por seis consejos populares.

Breve historia

El Ayuntamiento de Marianao se constituyó el 1ro. de enero de 1879. El municipio jugó un papel de gran importancia en los experimentos científicos realizados por el ejército de Estados Unidos para comprobar la teoría del sabio cubano Carlos J. Finlay.

Durante la República, el territorio que entonces pertenecía a Marianao tuvo una gran expansión urbana, económica y social, lo que quedó patentizado en el lema grabado en su escudo: “Marianao, ciudad que progresa”.

En esta etapa se borraron los espacios abiertos que separaban a Marianao del municipio de La Habana, lo que dio lugar a una gran área metropolitana.

En 1910, comenzó a construirse el reparto Pogolotti, primera barrida obrera construida en Cuba y a cuyo acto fundacional acudió el nuevo presidente de la República, mayor general José Miguel Gómez.

Los repartos más importantes surgidos en los primeros años de la República fueron Buenavista (autorizado en 1912), Buen Retiro (1912), La Serafina (1913) y Clarisa (1914). Antes se habían fomentado los aristocráticos Almendares y Miramar, autorizados en 1904 y 1911 respectivamente.

En 1918 quedó inaugurado el acueducto de Marianao, que traía el agua desde una tubería maestra instalada en la presa del Husillo en el río Almendares.

Llegó el comandante…

Con su afán de renombrar todas las cosas, para supuestamente borrar el pasado capitalista, el régimen cubano cambió el nombre de muchos de los repartos del territorio. Así, el lujoso Country Club fue renombrado como Cubanacán y Havana Biltmore como Siboney. En la división de 16, ambos repartos pasaron a configurar el municipio de Playa y quedaron fuera de Marianao.

Entre los edificios más emblemáticos del municipio se cuentan el Hospital Maternidad Obrera, un hermoso edificio art dèco; el Instituto Técnico Militar, antiguo Colegio de Belén; y el cine Lido, entre otros.

Este año, tras concederle la sede provincial por el acto del 26 de Julio, el régimen cubano ha resaltado que en Marianao “la historia no se detuvo y no se detiene”, pero no ha mostrado hechos. Marianao, al igual que el resto de Cuba, padece largos cortes de electricidad, desabastecimiento de productos alimenticios y de primera necesidad y escasez de medicinas.

En sus recientes notas, los medios oficiales tampoco han aludido a Los Pocitos y La Escalera, dos barrios de Marianao considerados entre los más insalubres de la capital, ni a los graves problemas de vivienda, abastecimiento de agua, inundaciones y estado del alcantarrillado que aquejan a miles de vecinos del municipio.

