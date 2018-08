María Elvira Salazar gana su nominación republicana en las primarias

MIAMI, Estados Unidos.- “Estoy consciente de la responsabilidad que significa ser la representante del distrito 27. Ganaremos el distrito para ustedes no para ningún partido en Washington” dijo la popular periodista María Elvira Salazar, quien se convirtió este martes en la candidata republicana por el reñido escaño que deja Ileana Ros-Lehtinen en el distrito 27 del sur de la Florida.

Tras su victoria, en la oficina de campaña en Westchester, Salazar aseguro que “Su voz se oirá a través de mí, alto y claro”.

María Elvira Salazar, de 56 años y de origen cubano, alcanzó el 40.68 por ciento de los votos cuando se había hecho el recuento del 95 por ciento de los recintos en las elecciones primarias republicanas para escoger a candidatos para el congreso en varios distritos. La presentadora había liderado la campaña por dos dígitos en varias encuestas, por encima de su principal rival, el ex comisionado de Miami-Dade Bruno Barreiro.

Salazar ganó también el 43.36 por ciento del voto adelantado y el voto por correo, y Barreiro quedó en segundo lugar con el 25.61 por ciento de los votos, según publicó El Nuevo Herald.

Barreiro reconoció su derrota frente a Salazar y en declaraciones al citado medio dijo sentirse orgulloso del trabajo que realizó su equipo de campaña y agradeció a los votantes su confianza. También lamentó “los pocos recursos” con los que contó en su campaña y dijo que dedicará más tiempo para estar con su familia.

María Elvira Salazar se enfrentará en noviembre a la expresidenta de la Universidad de Miami Donna Shalala, quien ganó la nominación demócrata.

Por su parte, el representante Carlos Curbelo ganó casi sin oposición la candidatura republicana al distrito 26, con el 83.98 por ciento de los votos cuando se había hecho el recuento del 95 por ciento de los recintos de votación. Curbelo también arrasó en la votación por adelantado y en las boletas enviadas por correo en Miami-Dade, con el 84.66 por ciento de los votos.

Curbelo, que representa al distrito más vulnerable para los republicanos en el sur de la Florida y que incluye a los Cayos, tendrá que enfrentarse en las elecciones generales a la demócrata Debbie Mucarsel-Powell.

“En elección tras elección los votantes de este distrito han exigido que sus representantes pongan a la comunidad del Sur de la Florida sobre las intereses partidistas de Washington y han rechazado a candidatos que carecen del temperamento y de la integridad que se requieren para servir a nuestra comunidad”, dijo Curbelo en un comunicado. “No dudo que todo esto será reafirmado en el resultado de noviembre.”

El representante republicano por el distrito 25 Mario Díaz-Balart no tuvo contrincante y se verá contra la aspirante demócrata Mary Barzee Flores en noviembre. El distrito 25, que abarca parte de Miami-Dade y llega hasta Naples, es considerado conservador y Díaz-Balart tenía hasta el 30 de junio $1.6 millones para gastar en la campaña.

En cambio, los demócratas creen que pueden voltear (flip) el distrito 27, cuyos votantes se inclinan hacia ese partido y votaron por Hillary Clinton en las presidenciales del 2016 a razón de un 59 por ciento de los votos. El distrito 27 fue creado en el 2012 e incluye zonas como La Pequeña Habana, gran parte de la ciudad de Miami y las municipalidades de Miami Beach, Coral Gables, West Miami, South Miami, Pinecrest, Cutler Bay, Palmetto Bay, Key Biscayne y North Bay Village.

La paradoja es que Ros-Lehtinen, quien anunció su retiro el año pasado, ganó elección tras elección desde el 1989 en el antiguo distrito 18, que luego se convirtió en el 27. Ros-Lehtinen también ganó en el nuevo distrito en el 2014, con una ventaja de diez puntos porcentuales.

“Salazar es una líder extraordinaria…Ella va a ser la voz de la libertad”, dijo Ros-Lehtinen. Esta noche celebramos pero mañana empieza la campaña”.

En su discurso del martes en la noche, Salazar identificó como sus prioridades de campaña mejorar la situación del transporte en Miami, atraer mejores empleos, trabajar para la prevención de los tiroteos masivos que afectan al país y al sur de la Florida así como la defensa de las libertades en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Hasta el 8 de agosto Salazar había encabezado la lista de recaudación por el bando de los republicanos con $680,786. Barreiro, quien tenía el apoyo de parte del establishment republicano pero recibió críticas por cómo llevó a cabo su campaña, recaudó $572,428, según el Center for Responsive Politics.

La periodista había conseguido el crucial apoyo del excongresista Lincoln Díaz-Balart, mientras que Barreiro obtuvo el apoyo de Miami Young Republicans. En un correo de invitación a un evento de campaña, esa organización describió a Barreiro como un candidato que fue “descartado, pero se rehúsa a perder sin luchar”. Barreiro renunció a su puesto como comisionado para aspirar al congreso y donó $95,000 a la campaña de su esposa Zoraida Barreiro para que esta ocupara su asiento en el condado pero Zoraida perdió contra Eileen Higgins.

Muy por debajo en el conteo de los votos quedaron el resto de los nueve candidatos republicanos por el distrito 27. Angie Chirino, la hija del popular cantante cubano Willy Chirino, obtuvo el 6,83 por ciento de los votos. Chirino había recaudado apenas $57,345 y había hecho campaña como una candidata “del pueblo”.

Al partido republicano le había costado atraer candidatos ganadores para la competencia por el distrito 27. La excandidata a la alcaldía de Miami-Dade, Raquel Regalado, se había retirado en noviembre y con ello el partido perdía una candidata que pudiera presentar una agenda moderada similar a la de Ros-Lehtinen, lo que se considera fundamental para ganar ese distrito.

Cuba estuvo en el centro de la campaña por el asiento que deja Ros-Lehtinen, una de las voces más fuertes sobre el tema cubano en la Cámara y la primera cubanoamericana electa al Congreso.

En los últimos días de la campaña, Barreiro se unió a otros candidatos republicanos para atacar a Salazar y acusarla de “glorificar la revolución de los tiranos hermanos Castros” durante una entrevista con el fallecido Fidel Castro. Salazar ha desestimado esas acusaciones. La campaña para acusar a la presentadora de castrista se inició por un video de campaña financiado por Stephen Marks, otro de los candidatos republicanos por el distrito 27 que abandonó la carrera en el último minuto para respaldar a la demócrata Donna Shalala.

“María Elvira ha estado expuesta al público por mucho tiempo, no han podido sacarle nada. Muchos políticos tienen compromisos pero ella no tiene compromiso con nadie”, dijo un votante de 85 años en Coral Gables que solo se identificó por su apellido, Daly. “Hay que acabar con la corrupción y la falta de respeto de la ciudad. Los políticos no nos atienden el día después de las elecciones.”

Bettina Rodríguez Aguilera, la ex concejal de Doral que acaparó titulares por afirmar que fue abducida por extraterrestres, ganó apenas el 4.3 por ciento de los votos.