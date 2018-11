MIAMI, Estados Unidos.- La candidata republicana al Congreso por el distrito 27, María Elvira Salazar; la candidata republicana a la vicegobernación de la Florida, Jeanette Nuñez, y el senador del mismo partido, Marco Rubio, participaron este miércoles en un acto político en el suroeste del Condado Miami-Dade para llamar a aprovechar los últimos días del voto anticipado. Sin embargo, en el acto debieron responder ante una interrogante que prevalece: ¿Están o no de acuerdo con la idea de, mediante una orden ejecutiva, tratar de derogar la Enmienda 14? que garantiza la ciudadanía inmediata a quien nazca en suelo estadounidense sea o no de padres de este país, residan de manera permanente o no.

De acuerdo a la noticia del evento, que publicó Diario de las Américas, Rubio reconoció que es muy “complejo” el tema de cambiar o derogar la Enmienda 14, como lo ha estado proponiendo el presidente Donald Trump, a través de una orden ejecutiva, y dijo que “nadie está disputando” la ciudadanía para alguien que nació en Estados Unidos, “nadie se la puede quitar de manera retroactiva”, puntualizó. “Si sus padres son estadounidenses, no importa en qué país del mundo nació, usted es estadounidense. Si hay padres con residencia y tienen un hijo, esa persona es ciudadana”, recalcó.

La Enmienda 14, en uno de sus apartes, reconoce que cualquier persona que nazca en suelo estadounidense tiene derecho a la ciudadanía, al márgen del estatus migratorio de sus padres. Al respecto, Rubio advirtió que lo único que estaría en discusión sería si ese mismo derecho podría hacerse efectivo para alguien que está de visita, de turista, es estudiante o indocumentado, además agregó que “la Corte no ha dado un veredicto al respecto. No está ni siquiera claro que el Presidente pueda hacer eso a través de una orden ejecutiva”.

Asimismo, expresó su crítica al presidente por sacar el tema a pocos días de la elección de medio término. “No tengo mucha fe en que un tema tan complejo se deba discutir en la última semana de campaña. Ese es un tema que requiere un debate maduro. No sé si eso tendrá impacto en las elecciones”, matizó.

Por otro lado, Salazar se refirió al mismo asunto y aseguró que, aunque esté de acuerdo en que es un tema complicado, “se tiene que acabar con los abusos que ocurren en este país, pero también es verdad que hay que proteger los derechos de la gente y eso les pertenece”.

No obstante, señaló que “si el Presidente ha hecho cualquier tipo de mención es para evitar esos abusos, porque los hay muchos, de gente rica y pobre, de América Latina, Rusia o China, para garantizar una residencia y que sus hijos puedan tener un mejor futuro. Este es un país de leyes, debe respetar la Constitución, y si dice que todos los nacidos aquí son estadounidenses, tenemos que ver quiénes son y bajo qué regla, no cualquiera”.